Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς φαρ ουέστ σε ψητοπωλείο στο Μπραχάμι

Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου, έξω από ψητοπωλείο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι) Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονη ως ηθική αυτουργός, ενώ αναζητείται ένας 39χρονος. Συνελήφθη και ο πατέρας του ιδιοκτήτη του καταστήματος που τράβηξε όπλο. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκαν αμφότεροι στο πόδι

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ύστερα από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η 42χρονη εισήλθε στο κατάστημα και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του.

Στη συνέχεια η γυναίκα αποχώρησε, για να επιστρέψει λίγη ώρα αργότερα μαζί με τον 39χρονο. Οι δύο τους ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη και πάνω στον καβγά, με παρότρυνση της 42χρονης, ο 39χρονος πυροβόλησε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Τότε ο 70χρονος πατέρας του ιδιοκτήτη, προσέτρεξε σε βοήθειά του, κρατώντας όπλο.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών κατά την οποία τραυματίστηκε στο πόδι από τα πυρά του 38χρονου και ο πατέρας.

Στη συνέχεια ο 39χρονος διέφυγε με το όχημα του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 42χρονη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο 70χρονος, κατόπιν σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 25.695 ευρώ, 10.500 δολάρια, αεροβόλο πιστόλι, φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων, μαχαίρι, κροτίδα, καπνογόνο, όχημα, κινητό τηλέφωνο και 10 σπρέι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του 39χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή και αναζητείται.

