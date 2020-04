Μαρί Κοντό: Πώς καθαρίζουμε το γραφείο μας την εποχή του κορονοϊού

Η Μαρί Κοντό, η γιαπωνέζα γκουρού της οργάνωσης και της καθαριότητας, δεν περίμενε φυσικά την πανδημία της Covid-19 για να σκεφτεί τι κάνουμε όταν υποχρεωνόμαστε να απομονωθούμε μέσα στο σπίτι. Λες και ήταν φτιαγμένη για μια τέτοια κρίση εκ γενετής, αφού η αποστολή της, από τότε που ανακάλυψε το ταλέντο της για οργάνωση σε ηλικία μόλις πέντε ετών, είναι να δημιουργεί ηρεμία μέσα από το συγύρισμα, κρατώντας γύρω της μόνο εκείνα τα πράγματα που «προκαλούν χαρά», όπως λέει το μότο της.

Οσοι έχουν φλερτάρει με τη μέθοδο που αναπτύσσει στο πρώτο της βιβλίο «The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing» (η Μαγεία της Τακτοποίησης που Αλλάζει τη Ζωή) το οποίο την έκανε πλούσια αφού πούλησε 10 εκατ. αντίτυπα, μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ξεκαθαρίζοντας τα υπάρχοντά σου και φροντίζοντας προσεκτικά ό,τι έχει απομείνει, σας κάνει να νιώθετε πραγματικά πιο ευτυχισμένοι, πιο ανάλαφροι και πιο ήρεμοι. Και τώρα, την εποχή του κορονοϊού, η Μαρί Κοντό ευαγγελίζεται τη δύναμη της μεθόδου της περισσότερο από ποτέ.

«Υπάρχει τόση ανησυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή και αισθάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη για προβληματισμό, να αναλογιστεί κανείς πώς ήθελε να ζήσει τη ζωή του», λέει (μέσω διερμηνέως) στην Κέιτ Μπούσμαν με τη μαλακή, εξαιρετικά χαλαρωτική μουσική φωνή της. Φυσικά η συνέντευξη στην Telegraph έγινε με βιντεοκλήση, μάλιστα όπως παρατηρεί η δημοσιογράφος η κομψή Γιαπωνέζα έχει εκπαιδεύσει προσεκτικά τα άψογα χέρια της να μην αγγίζουν το πρόσωπο της…

«Το συγύρισμα του σπιτιού είναι μια διαδικασία θα σας κάνει να ανακαλύψετε τι είναι πιο σημαντικό για σας. Σας επιτρέπει να ελέγχετε το περιβάλλον που μπορείτε να ελέγξετε, με αυτή την έννοια λοιπόν προσφέρει μια λύση», λέει η γκουρού της καθαριότητας επισημαίνοντας: «Είναι μια διαδικασία που ξεκαθαρίζει τι συμβαίνει μέσα σας, και όσο περισσότερο είστε σε επαφή με αυτό, τόσο η πιο ήρεμη η οπτική γωνία με τη οποία βλέπετε τον κόσμο. Ακόμα κι αν αισθάνεστε ότι η κοινωνία είναι βυθισμένη στο άγχος και την ανησυχία, αυτό σας κάνει να δείτε τι υπάρχει μπροστά σας, να θυμάστε τα πράγματα και τους ανθρώπους που έχετε, και να καλλιεργήσετε ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης γι’ αυτούς. Εχει μια κατευναστική επίδραση στην καρδιά σας».

Αλλά η Κοντό δεν σταματάει στην τακτοποίηση του σπιτιού. Το νέο βιβλίο της «Joy at Work» (το έγραψε μαζί με τον καθηγητή management Σκοτ Ζονενσάιν) είναι το πέμπτο της στα αγγλικά και το ένατο στα ιαπωνικά, ενώ πρόσφατα ετοίμασε και ένα για εφήβους «The Life-Changing Manga of Tidying Up».

Πώς ξεκαθάρισα τον υπολογιστή μου (απόσπασμα από το βιβλίο «Joy at Work») «Η χαρά που προκαλεί μια τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας μπορεί να είναι εθιστική. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι άρχισα να τακτοποιώ τη δική μου πρόσφατα. Μια μέρα ένας fan ήρθε να μιλήσουμε ενώ δούλευα με το λάπτοπ μου σε ένα καφέ. Ντράπηκα τόσο πολύ για την ακαταστασία της οθόνης μου που από τότε την κρατάω καθαρή… [Τώρα] το μόνο που κρατώ στην οθόνη του υπολογιστή μου είναι ένας φάκελος με την ένδειξη «Αποθήκευση» και όσα άλλα στοιχεία, π.χ. φωτογραφίες, θέλω να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη ημέρα. Θεωρώ την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μου χώρο εργασίας, ακριβώς όπως το γραφείο μου, έτσι εμφανίζω μόνο ό,τι σκοπεύω να χρησιμοποιήσω αμέσως. Ο φάκελος αποθήκευσης είναι σαν ντουλάπι αρχειοθέτησης. Μέσα υπάρχουν δύο φάκελοι, τα «Έγγραφα» και οι «Φωτογραφίες», καθώς και ένα έγγραφο που πρέπει να αναθεωρήσω σύντομα και φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσω τις επόμενες ημέρες. Ο φάκελος «Φωτογραφίες» περιέχει φωτογραφίες που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω σε projects στο εγγύς μέλλον. Η κατηγοριοποίηση των ψηφιακών φακέλων σας εξαρτάται από το τι είναι πιο εύκολο για εσάς στη δουλειά σας.

Το νέο βιβλίο της Κοντό καλύπτει τον τρόπο οργάνωσης του χώρου εργασίας αλλά και το ψηφιακό ξεκαθάρισμα: πώς «ξεκαθαρίζουμε» smartphones, υπολογιστές, ακόμη και το ημερολόγιό μας. Τώρα λοιπόν, που οι περισσότεροι δεν μπορούμε να εργαστούμε στα γραφεία μας, αλλά πολλοί εξακολουθούν να εργάζονται από το σπίτι, η εκκαθάριση ενός χώρου -σωματικά και ψυχολογικά- επιτρέπει τη συγκέντρωση και είναι πιο σημαντική από ποτέ, ειδικά αν μια ολόκληρη οικογένεια είναι περιορισμένη στο σπίτι.

Πολλά από αυτά που συμβουλεύει στο βιβλίο της -το οποίο, βέβαια, γράφτηκε πολύ πριν από την παρούσα κρίση- μπορούν εξίσου καλά να ισχύουν για το γραφείο του σπιτιού. Η Κοντό προτείνει τρεις βασικούς κανόνες σχετικά με την αποθήκευση:

Κανόνας 1: Ορίστε έναν τόπο για κάθε στοιχείο και αποθηκεύστε ανά κατηγορία.

Κανόνας 2: Χρησιμοποιήστε κιβώτια και φυλάξτε τα πράγματα όρθια, αυτό βοηθάει στη μεγιστοποίηση του χώρου.

Κανόνας 3: Μην αφήνετε τίποτα πάνω από το γραφείο σας.

«Το γραφείο σας είναι επιφάνεια εργασίας, όχι ντουλάπι αποθήκευσης», γράφει. «Τα μόνα πράγματα που θα πρέπει να υπάρχουν επάνω σ’ αυτό είναι μόνο όσα χρειάζεστε για την τρέχουσα δουλειά σας».

Είναι, όμως, σχετικά ευέλικτη: επιτρέπει να υπάρχουν στιλό και μολύβια σε ένα ποτήρι πάνω στο γραφείο και όχι σε συρτάρι, ενώ μπορείτε επίσης να έχετε κάποιο διακοσμητικό, λουλούδια σε βάζο ή ένα φυτό σε γλαστράκι. «Έχουν ηρεμιστικό αποτέλεσμα, όταν σκέφτεσαι κάτι», λέει.

Η Μαρί Κοντό προτείνει, επίσης, ένα καθημερινό τελετουργικό για την φοβία τη κορονοεποχής, το οποίο εφάρμοζε όταν εργαζόταν σε γραφείο: κάθε πρωί, σκουπίστε την επιφάνεια του γραφείου σας, τον υπολογιστή, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και το τηλέφωνο, και κάθε Δευτέρα, κάντε βαθύ καθαρισμό, καθαρίστε τα πόδια της καρέκλας σας και τα καλώδια κάτω από το γραφείο.

«Ακούγεται σαν να είναι πολλή δουλειά, αλλά δεν χρειάζεται περισσότερο από ένα λεπτό συνολικά», γράφει. «Ενώ τα χέρια μου ήταν απασχολημένα με το καθάρισμα, μπορούσα επίσης να αδειάσω το μυαλό μου και να κάνω αυτή την ώρα της ημέρας έναν μικρό διαλογισμό, ένα τελετουργικό που μου επέτρεπε να περνάω σε φάση εργασίας».