To φαινόμενο Marie Kondo: η γκουρού της τάξης

Κατά καιρούς, έχω δει στο Internet διάφορα βίντεο και άρθρα που σου υποδεικνύουν πώς να είσαι νοικοκύρης: πώς να συμμαζέψεις, πώς να καθαρίσεις, πώς να οργανώσεις το σπίτι, το γραφείο, τη ζωή σου. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι μπορεί να υπάρχει και μια γκουρού της τάξης, η οποία να βγάζει εκατομμύρια μεταδίδοντας τις γνώσεις της και να έχει διακριθεί παγκοσμίως, φτάνοντας να γίνει άρθρο μέχρι και στο Forbes (εδώ).

Η Γιαπωνέζα Μαρί Κόντο (Marie Kondo) έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να γίνει διάσημη και πλούσια, διδάσκοντας την τάξη μέσω μιας συγκεκριμένης μεθόδου που ανέπτυξε (KonMari Method), η οποία βασίζεται στις ιαπωνικές αξίες και στόχος της είναι να σε βοηθάει να περιβάλλεσαι με πράγματα που προκαλούν χαρά. Παρουσίασε τη μέθοδό της στο βιβλίο «The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing» (η Μαγεία της Τακτοποίησης που αλλάζει τη ζωή) το οποίο πούλησε πάνω από επτά εκατ. αντίτυπα.

Υπάρχουν, αλήθεια, τόσοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την τάξη; Οι περισσότεροι βαριόμαστε ακόμα και να στρώσουμε το κρεβάτι μας. Κι όμως, η περίπτωση της Κόντο αποδεικνύει ότι ναι, υπάρχουν. Η ίδια ξεκίνησε σαν «tidying coach», κόουτς καθαρίσματος ας πούμε, βοηθώντας ανθρώπους να συμμαζέψουν το σπίτι τους. Οταν οι πελάτες της έγιναν τόσοι που έφτασε να έχει λίστα αναμονής για μήνες, αποφάσισε να γράψει το βιβλίο, το οποίο έγινε μπεστσέλερ και την έφερε στο προσκήνιο. Σήμερα, το Time Magazine την έχει βάλει στη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.

Οπως φαίνεται, η τρομερή επιτυχία δεν οφείλεται μόνο σε μερικά tips και συμβουλές νοικοκυροσύνης, αλλά σε μια φιλοσοφία ζωής, στην οποία σε καλεί να μυηθείς μέσω της μεθόδου KonMari. Η μέθοδος, που έχει γίνει πια και ρήμα, Kondo-ing, σε ενθαρρύνει να ανιχνεύσεις ποια αντικείμενα σου φέρνουν χαρά. Σε συμβουλεύει να αγγίξεις το κάθε αντικείμενο και να δεις τι συναίσθημα σου προκαλεί, με βάση το οποίο θ’ αποφασίσεις αν θα το κρατήσεις ή όχι. Δεν υπάρχουν μισά μέτρα, σου λέει στο βιβλίο. Να είστε αδίστακτοι με την πλαδαρή πλευρά σας, πετάξτε ό,τι δεν σας φέρνει θετικό συναίσθημα. Υπερβολή; Για κάποιους ίσως, όχι όμως για την Κόντο και τους εκατομμύρια fans της μεθόδου της, τους Konverts όπως ονομάζονται, οι οποίοι πιστεύουν ότι χάρη σε αυτή καλυτέρευσαν τη ζωή τους.

Μπαίνοντας στο προσωπικό της site (εδώ) καταλαβαίνεις αμέσως το μέγεθος της επιτυχίας και της επιρροής. Η μέθοδός της έχει γίνει και app, κι έχει αποκτήσει και τη δική της μιντιακή πλατφόρμα (KonMari Media), αποστολή της οποίας είναι να οργανώσει τον κόσμο. Και βέβαια, η ίδια διοργανώνει σεμινάρια, που αν παρακολουθήσεις μπορείς να γίνεις πιστοποιημένος σύμβουλος της μεθόδου KonMari.

Μα, είναι δυνατόν; Τόση μανία για ένα οργανωμένο σπίτι; Η αλήθεια είναι ότι η Κόντο επένδυσε στο σωστό πράγμα, τη σωστή στιγμή. Σε μια εποχή όπου ο μινιμαλισμός είναι μόδα, εκείνη πούλησε μια μέθοδο που στηρίζεται σε αυτόν, αλλά τον πάει κι ένα βήμα παραπέρα. Δεν σου λέει απλώς να είσαι μινιμαλιστής, να ζεις με λίγα υπάρχοντα σε σχεδόν άδεια και απρόσωπα σπίτια, όπως κάνουν οι μινιμαλιστές, σε καλεί να είσαι προσεκτικός με το τι κατέχεις και να κρατάς μόνο ό, τι αγαπάς. Όσο να πεις, η δική της προσέγγιση, είναι βαθύτερη και πιο ουσιαστική.

ΥΓ. Ένα είναι σίγουρο: τη Μαρί Κόντο θα τη θαύμαζε η ελληνίδα μάνα. Και μάλλον, θα την ήθελε για νύφη της.

