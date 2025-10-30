Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Ρομάντζο με… οικογενειακό ιστορικό

Είναι επίσημο. Η Κέιτι Πέρι, όπως είναι το καλλιτεχνικό όνομα της αμερικανίδας τραγουδίστριας Κάθριν Ελίζαμπεθ Χάντσον, και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, είναι ζευγάρι και δεν διστάζουν να το επιδεικνύουν. Μήπως όμως είναι κάτι «κληρονομικό» και δεν χρειάζεται να προκαλεί έκπληξη; Ο πατέρας του, που έχει επίσης διατελέσει πρωθυπουργός του Καναδά, Πιέρ Τριντό, έβγαινε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, μας θυμίζει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, ενώ η μητέρα του, Μάργκαρετ Τριντό, η «πιο εκκεντρική πρώτη κυρία», έκανε πάρτι με τους Rolling Stones, ενώ φήμες έλεγαν ότι είχε κοιμηθεί με τον Μικ Τζάγκερ.

Και όμως, αποτελεί έκπληξη γράφει ο Μαρκ Μπράουν στον Guardian. Ηταν απροσδόκητο, έγραψε σε αναρτήσεις της στα social media η ιστοσελίδα ειδήσεων ψυχαγωγίας Tyla τον Ιούλιο, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε για πρώτη φορά μαζί στο Μόντρεαλ, και το επαναλαμβάνει, ενώ το περιοδικό Grazia τους χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα «το ζευγάρι – έκπληξη του 2025».

Το Σαββατοκύριακο, ο 53χρονος Τριντό και η Πέρι εθεάθησαν να φεύγουν χαμογελαστοί και χέρι-χέρι από το «Le Crazy Horse Cabaret Club» στο Παρίσι, όπου γιόρτασαν τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας. Κανένας από τους δύο δεν το έχει σχολιάσει δημόσια, αλλά η εικόνα τους θεωρείται ότι «επισημοποιεί» τη σχέση τους στη δημόσια σφαίρα.

Εντάσσονται σε μια εντυπωσιακά μικρή λίστα γνωστών σχέσεων μεταξύ πολιτικών και τραγουδιστριών, στην οποία περιλαμβάνεται ο πατέρας του Τζάστιν, Πιέρ Τριντό με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, και ο πρώην βουλευτής των Φιλελευθέρων Δημοκρατών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λέμπιτ Οπικ, με την τραγουδίστρια Γκαμπριέλα Ιρίμια, μία εκ των δύο αδελφών των Cheeky Girls από τη Ρουμανία.

Αντίθετα, οι σχέσεις και οι γάμοι πολιτικών – ηθοποιών είναι πιο συνηθισμένες, όπως αποδεικνύουν η Ρίτα Χέιγουορθ και ο τότε πρέσβης του ΟΗΕ Αλί Χαν, η Μέριλιν Μονρόε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο αμερικανός γερουσιαστής Τζο Γουόρνερ και πάλι ο Πιέρ Τριντό – αλλά αυτή τη φορά για πολύ σύντομο διάστημα – με την Κιμ Κατράλ.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν πάντα μεγάλο και έντονο, κάτι που ενοχλεί ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από κουτσομπολιό για διασημότητες και καλό είναι να αγνοείται.

Αλλά σύμφωνα με την Γκρέιν Μαγκουάιρ, ιρλανδή stand-up κωμικό, συγγραφέα και podcaster, είναι εντάξει να ενδιαφέρεσαι και να νοιάζεσαι για τις σχέσεις διασημοτήτων: «Ανεξάρτητα από το πόσο διάσημος είσαι, υπάρχουν ορισμένοι ρυθμοί στη ζωή και σε μια σχέση που είναι ακριβώς οι ίδιοι», είπε, «Αν είσαι διάσημος, πιθανότατα είναι πιο γρήγοροι ή πιο υπερβολικοί» εξήγησε. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ρωτούν γείτονες ή αγνώστους για το τι συμβαίνει στις σχέσεις τους, αλλά μπορούν να διαβάζουν για διασημότητες και πολιτικούς.

«Ο καθένας από μας μπορεί να γνωρίσει κάποιον και να προχωρήσει πολύ γρήγορα, ή να ερωτευτεί την ιδέα του ατόμου, όχι αυτού που είναι πραγματικά, ή να πιστέψει ότι είναι το κατάλληλο άτομο για εκείνη τη στιγμή στη ζωή του, αλλά μετά αλλάζουμε γνώμη, οπότε η σχέση δεν λειτουργεί πια», σχολίασε στον Guardian η Μαγκουάιρ. Και πρόσθεσε: «Οταν κοιτάς τα διάσημα ζευγάρια διασημοτήτων, όταν μπορείς να εμβαθύνεις στο τι πραγματικά συνέβη, μπορείς να δεις ότι απλώς έτσι είναι η ζωή».

Οι σχέσεις των διασημοτήτων θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε κάθε είδους ζητήματα, είπε ακόμη η Μαγκουάιρ, είτε πρόκειται για ανασφάλειες, καριέρες που προηγούνται των παιδιών, είτε απλώς γιατί ήρθε το τέλος τους.

«Το πιο ανθρώπινο κομμάτι ενός διάσημου προσώπου είναι η προσωπική του ζωή», τόνισε η Μαγκουάιρ, η οποία στο podcast της The Way They Were εξερευνά χωρισμούς διάσημων ζευγαριών, είτε πρόκειται για τον Τρούμαν Καπότε και τον Τζακ Ντάνφι είτε για την τραγουδίστρια του «Smile» Λίλι Αλεν και τον πρωταγωνιστή της σειράς «Stranger Things» Ντέιβιντ Χάρμπορ, που χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια γάμου, όπως έγραψε το People.

Σύμφωνα, δε, τόσο με τη Μαγκουάιρ όσο και άλλους σχολιαστές, ούτε η Κέιτι Πέρι ούτε ο Τζάστιν Τριντό βρίσκονται στο ζενίθ της καριέρας ή της ζωής τους.

Το τελευταίο άλμπουμ της Πέρι, που κυκλοφόρησε τέσσερα χρόνια μετά το προηγούμενο, δέχτηκε ευρεία (αρνητική) κριτική – αν και ίσως δεν ήταν τόσο κακό όσο το χαρακτήρισαν κάποιοι. Ναι, είναι «κοινή ή μέτρια ποπ», έγραψε στον Guardian ο Αλέξης Πετρίδης, επικεφαλής μουσικοκριτικός της ροκ και της ποπ μουσικής της βρετανικής εφημερίδας, «αλλά σίγουρα απέχει πολύ από την ολοκληρωτική καταστροφή».

Η αμερικανίδα τραγουδίστρια χλευάστηκε, εξάλλου, επειδή συμμετείχε στo διαστημικό ταξίδι της Λόρεν Σάντσες με τις φιλενάδες της, που χρηματοδοτήθηκε από τον Τζεφ Μπέζος.

Τον Ιούλιο, η Πέρι και ο βρετανός ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ επιβεβαίωσαν ότι χώρισαν, έξι χρόνια μετά τον αρραβώνα τους. «Αγωνίζεται να αποκτήσει δημοτικότητα», είπε η Μαγκουάιρ, όπως, αναμφισβήτητα, και ο Τριντό, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2025, ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία στην πρωθυπουργία, ανακοίνωσε ότι παραιτείται, αναγκασμένος ουσιαστικά από το ίδιο του το κόμμα.

Δύο χρόνια πριν, ο Τριντό και η σύζυγός του, Σόφι, είχαν αποκαλύψει ότι χώρισαν έπειτα από 18 χρόνια γάμου, μια απόφαση στην οποία οδηγήθηκαν μετά από «ουσιαστικές και δύσκολες συζητήσεις», όπως τις χαρακτήρισαν.

Μια από τις πρώτες αναφορές του Τριντό στον λογαριασμό του στο Instagram ήταν μια φωτογραφία του ενώ ψώνιζε σε ένα κατάστημα με είδη σπιτιού. «Είναι ωραίο ένα πρωινό Δευτέρας στο “Canadian Tire”», έγραψε στη λεζάντα, προκαλώντας σχόλια για την αίσθηση διαζευγμένου πατέρα που εξέπεμπε.

Η ιστορία Τριντό – Πέρι, αναπόφευκτα, οδήγησε τους ανθρώπους να αναπολούν το love story του πατέρα του με τη Στρέιζαντ. Ο Πιερ Τριντό ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους, τολμηρούς και αντισυμβατικούς πολιτικούς του Καναδά, που προκαλούσε συνεχώς την προσοχή του κοινού. Οδηγούσε μια Harley-Davidson, και του άρεσε να κολυμπάει γυμνός, να κατεβαίνει τη σκάλα κάνοντας τσουλήθρα στην κουπαστή της και να εμφανίζεται στη Βουλή με σανδάλια. Οσο για την Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήταν η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, γράφει στον Guardian ο Μαρκ Μπράουν.

«Ουάου», έγραψε στην αυτοβιογραφία της για την πρώτη τους συνάντηση. «Με ιντριγκάριζε αυτή η αντίθεση… ο σοβαρός πολιτικός και ο μποέμ. Αυτά τα δύο συνήθως δεν πάνε μαζί».

Η Στρέιζαντ, της οποίας ο γάμος με τον ηθοποιό Eλιοτ Γκουλντ βρισκόταν σε τέλμα, θαμπώθηκε από αυτόν τον «πολύ κομψό, έξυπνο, έντονο» άντρα, που κατά κάποιον τρόπο ήταν «συνδυασμός του Aλμπερτ Αϊνστάιν και του Ναπολέοντα (μόνο ψηλότερου)».

Το 1969, έγιναν θέμα του Τύπου: «Θυμάμαι ένα απόγευμα… ήμουν ξαπλωμένη με το κεφάλι μου στα πόδια του, ενώ εκείνος διάβαζε επίσημα έγγραφα κι εγώ διάβαζα ένα σενάριο. Σκέφτηκα, “Αυτό είναι ευδαιμονία”», γράφει. Το μόνο πράγμα που δεν έψαχνε, ωστόσο, ήταν ένας νέος σύζυγος και το να αποκτήσει περισσότερα παιδιά, κάτι που υποψιαζόταν ότι ήθελε ο Τριντό.

Το τι θα γίνει με τον Τριντό Τζούνιορ και την Πέρι, μένει να το δούμε. Είναι σχετικά νέοι αλλά έχουν περάσει το σημείο της ακμής τους, υποστηρίζει η Μαγκουάιρ, ενώ και οι δύο ίσως αναρωτιούνται τι θα ακολουθήσει. Μήπως ο Τριντό και η Πέρι είναι οι επόμενοι Τζορτζ και Αμάλ ή Χάρι και Μέγκαν; «Αυτό λέω σε ένα podcast που έρχεται», παραδέχτηκε η Μαγκουάιρ.

