Είναι επίσημο: Ζευγάρι ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, βγαίνοντας ραντεβού σε μια παράσταση καμπαρέ στο Παρίσι. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά και η διάσημη αμερικανίδα καλλιτέχνις εθεάθησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς έφευγαν χαμογελαστοί από το κλαμπ Crazy Horse, όπου γιόρτασαν τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας.

Η Πέρι, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα, και ο Τριντό με σκούρο κοστούμι και μαύρο t-shirt, χαμογέλασαν στους παπαράτσι που «καραδοκούσαν» έξω από το καμπαρέ, την ώρα που συγκεντρωμένοι θαυμαστές της σταρ τραγουδούσαν το «Happy Birthday». Ακολούθως, οι δυο τους επιβιβάστηκαν σε ένα μίνι βαν. Η βρετανική Telegraph σημειώνει ότι η θεατρική τους έξοδος από το κλαμπ, με την Πέρι να λαμβάνει δύο τριαντάφυλλα, σηματοδότησε την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι.

Οι φήμες για το ειδύλλιο του ζεύγους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο, όταν φωτογραφήθηκαν να δειπνούν στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ. Εκεί, κάποια στιγμή, ο τηλεφακός έπιασε την τραγουδίστρια –έναν μήνα νωρίτερα είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον βρετανό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο ήταν αρραβωνιασμένη – να αγγίζει τα μαλλιά της και να γέρνει το κεφάλι της προς τον ώμο του Τριντό. Δύο ημέρες αργότερα, ο 53χρονος πρώην πρωθυπουργός παρακολούθησε μία από τις συναυλίες της Πέρι μαζί με ένα από τα τρία παιδιά του.

Στα μέσα αυτού του μήνα, οι παπαράτσι «χτύπησαν» ξανά, συλλαμβάνοντας τον Τριντό με μαγιό να φιλά και να αγκαλιάζει την τραγουδίστρια σε ένα γιοτ στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, αναφέρει η Telegraph.

Ο πολιτικός παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού του Καναδά νωρίτερα φέτος, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδειχναν το Φιλελεύθερο Κόμμα του να οδηγείται προς μια ταπεινωτική εκλογική ήττα – κάτι που αποτράπηκε μετά την παραίτησή του. Παντρεμένος για 18 χρόνια με την πρώην παρουσιάστρια της τηλεόρασης, Σοφί Γκρεγκουάρ, ο Τριντό ανακοίνωσε τον χωρισμό τους το 2023.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε στο περιοδικό People ότι ο Τριντό και η Πέρι είχαν μια «άμεση σύνδεση» μετά τη γνωριμία τους, καθώς και ότι έχουν «πολλά κοινά» μεταξύ τους. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να δούμε πού θα πάει η σχέση, καθώς εκείνη κάνει περιοδείες σε όλο τον κόσμο και εκείνος ψάχνει τα επόμενα βήματά του μετά την παραίτησή του – αλλά η έλξη ανάμεσά τους είναι δεδομένη», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Το Crazy Horse, ένα από τα πιο διάσημα καμπαρέ στον κόσμο, ιδρύθηκε το 1951 από τον Αλέν Μπερναντάν, 78 ετών σήμερα, τον οποίο η ιστοσελίδα του κλαμπ περιγράφει ως «αβανγκάρντ καλλιτέχνη και ένθερμο θαυμαστή των γυναικών». Πέρα από τις τακτικές του παραστάσεις, το καμπαρέ φιλοξενεί κατά καιρούς και εμφανίσεις επωνύμων, όπως η Πάμελα Αντερσον, η οποία πραγματοποίησε στριπτίζ πάνω σε μια μηχανή Harley Davidson.

