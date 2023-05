Κάννες: Ο γηραιός «Ιντιάνα Τζόουνς» και το έπος του Χρυσού Φοίνικα

«Το όνομά του είναι Τζόουνς, Ιντιάνα Τζόουνς» έγραψε η Corriere della Sera εξεπίτηδες, χωρίς να έχει μπερδέψει τον Μποντ 007 με τον αρχαιολόγο καουμπόη και τα φράκα με τα μαστίγια. «Ευγενικός, μελαγχολικός, αλλεργικός στις αδιακρισίες, εξαιρετικά πνευματώδης. Ολοι στις Κάννες περίμεναν τον Χάρισον Φορντ με ανυπομονησία».

Ο 80χρονος αστέρας του Χόλιγουντ εμφανίστηκε κάποτε, και φάνταζε κοτσονάτος. Πήρε το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του (για τα «Ιντιάνα Τζόουνς» δηλαδή και για κάποια άλλα φιλμ που κατά σύμπτωση θυμάται κανείς) και παρουσίασε την πέμπτη ταινία της σειράς, με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Η απονομή του Φοίνικα δεν είχε ανακοινωθεί, ήταν έκπληξη βγαλμένη σαν από κάποιο σενάριο του «Ιντιάνα»: δυνατή μεν, ανίκανη όμως να σε ξεκάνει αν έχεις γερή κράση, καουμποΐστικη.

Για το βραβείο δεν φόρεσε φράκο α λα Μποντ ο Φορντ, το γκρίζο κοστούμι τού ήταν αρκετό. «Αλλά έμοιαζε με χρηματιστή της Wall Street». Εισέπραξε εκδηλώσεις αγάπης και συγκινήθηκε. «Σε κάποια σκηνή του φιλμ εμφανίζεται χωρίς πουκάμισο. Ενας αυστραλός ρεπόρτερ του είπε ότι παραμένει πολύ ερωτικός. ‘‘Ευχαριστώ που το προσέξατε’’ του απάντησε με ειρωνεία. Το υπόλοιπο καστ της ταινίας, νέοι ηθοποιοί, τον τιμούν με κάθε τρόπο. Ενας από τους μικρότερους σε ηλικία, του λέει ότι είδε τον ‘‘Ιντιάνα Τζόουνς’’ με τους γονείς του. Ο Φορντ προσποιείται ότι συνετρίβη από την αποκάλυψη και ακουμπάει το κεφάλι του στον ώμο του σκηνοθέτη απελπισμένος». Τι προσδοκούσε από το νέο του φιλμ; «Δείτε μια καλή ταινία και τον Indy στο τέλος της νιότης του. Με βοήθησαν άπαντες».

Πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, λοιπόν. Τι περιέχει; «Ετος 1969, λίγο μετά την προσελήνωση. Αντίπαλος, ένας πρώην ναζιστής τρελός επιστήμων με απαίσια σχέδια». Και πάλι μύθος, μαγεία, έπος. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ του ήρωα παρέμειναν ίδια, αναλλοίωτα στον χρόνο: καπελαδούρα, δερμάτινο μπουφάν, μαστίγιο, αρβύλες. Ωστόσο τα πράγματα τελειώνουν εδώ για τον Φορντ.

«Με τον Ιντιάνα κατάφερε να γίνει θετικός ήρωας και να πάρει εκδίκηση για τα παθήματα της εφηβείας του, όταν οι συμμαθητές του τον καταπίεζαν, αλλά και από το ίδιο το Χόλιγουντ, που επί σειρά ετών τον υποβίβαζε σε δευτερεύοντες ρόλους τηλεοπτικών σειρών επειδή δεν του αναγνώριζε ‘‘ξεχωριστό πρόσωπο’’».

Η Corriere έκλεισε το σημείωμά της με την πληροφορία ότι θα υπάρξει και τηλεοπτική σειρά με τις περιπέτειες του Ιντιάνα Τζόουνς, στην οποία δεν θα συμμετάσχει ο Φορντ. «‘‘Γιατί σταματάτε;’’ τον ρώτησε κάποια θαυμάστρια. Και ο ηθοποιός της απάντησε: ‘‘Κυρία μου, δεν είναι προφανής ο λόγος;…»

