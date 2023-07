Η υστερία ξένων έγκριτων ΜΜΕ ενάντια στο Λιμενικό Σώμα

Τον τελευταίο μήνα, μετά το τραγικό ναυάγιο του Adriana, έχει αρχίσει μια αδικαιολόγητη σύμφωνα με τα πραγματικά γεγονότα κατακραυγή, που καταγγέλλει ευθέως ότι ευθύνεται το Λιμενικό Σώμα για την απώλεια 600 και πλέον ατόμων, από ξένα έγκριτα ΜΜΕ! Η ομάδα διώξεως του Λ.Σ. περιλαμβάνει από την Bρετανία το BBC, το πρακτορείο Reuters και την εφημερίδα The Guardian και από τις ΗΠΑ τις εφημερίδες New York Times και Washington Post. Το τι κακόβουλη κοτσάνα γράφτηκε δύσκολα περιγράφεται. Κάτι όμως μπορεί να γίνει δειγματοληπτικά.

Πριν αποδομήσω προς τούτο και το άρθρο της Guardian με τον απατηλό τίτλο (ως προς το χαρακτηρισμό hi-tech) «Greek shipwreck: hi-tech investigation suggests coastguard responsible for sinking» από 10.7.23, όπως έκανα με το από 2.7.23 αντίστοιχο άρθρο των New York Times στο Protagon στις 11.7.23 (σ.σ. καλό θα είναι τα δύο άρθρα μου να διαβαστούν σε συνέχεια, αφού φυσικά έχουν διαβαστεί τα των εφημερίδων)), θα υπενθυμίσω στους αναγνώστες ένα καθοριστικό γεγονός και θα τους εξηγήσω το τι σημαίνει «ρυμουλκώ» ένα σκάφος.

Το καθοριστικό γεγονός είναι το βίντεο το οποίο έδειξε το κανάλι MEGA στις 7.7.23 το βράδυ. Από το βίντεο αυτό παραθέτω στη συνέχεια δύο φωτογραφίες. Ή μία δείχνει το αλιευτικό σκάφος με άκρως επικίνδυνη εγκάρσια κλίση, σε ήρεμο νερό και χωρίς καμιά εξωτερική επίδραση και το άλλο το δείχνει στην όρθια θέση του. Το σκάφος δηλαδή βρισκόταν σε κατάσταση διατοιχισμού. Όπως έχω αναφέρει στο προηγούμενο άρθρο, η περίοδος διατοιχισμού ήταν περίπου 60 δευτερόλεπτα πράγμα που έδειχνε ξεκάθαρα στους έμπειρους (όπως πχ. ο κυβερνήτης του παρακείμενου τάνκερ) ότι το αλιευτικό σκάφος ήταν εν γένει εγκάρσια ασταθές. Είχε δηλαδή περίπου μηδενικό μετακεντρικό ύψος, που το έκανε βόμβα έτοιμη να εκραγεί (ανατραπεί). Το σκάφος δεν ξεκίνησε έτσι από το Τομπρούκ. Έφθασε όμως στην οριακή αυτή κατάσταση λόγω κατανάλωσης καυσίμου (του οποίου οι δεξαμενές βρίσκονται χαμηλά) μετά πέντε μέρες πλεύση, πράγμα που είχε ως συνέπεια την προς τα επάνω μετακίνηση του κέντρου βάρους του συστήματος σκάφος-επιβάτες, πράγμα που μειώνει την ευστάθεια, όπως έχει εξηγηθεί στο προηγούμενο άρθρο. Το αυτό ισχύει και για την (με αμοιβή των διακινητών) μετακίνηση επιβατών προς το επάνω πιο ευάερο κατάστρωμα.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του MEGA, από το περιπολικό 920 του Λ.Σ., του οποίου η ώρα άφιξης σύμφωνα με ανακοίνωση του Λ.Σ. ήταν 10:40 μ.μ. Στο βίντεο φαίνεται επίσης το παρακείμενο τάνκερ, το οποίο είχε καλέσει το Λ.Σ. για να βοηθήσει με νερό, πετρέλαιο και άλλα εφόδια ώστε το αλιευτικό να συνεχίσει την πορεία του προς την Ιταλία όπως ο κυβερνήτης του είχε ζητήσει, πράγμα που ο κυβερνήτης του τάνκερ δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία του προς τις Ελληνικές αρχές. Το βίντεο μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο, πχ. CNN/Newsroom, 8.7.23.

Το γεγονός ότι το άρθρο της Guardian αποκρύπτει ότι οι ελληνικές αρχές είχαν έγκαιρα ειδοποιήσει δύο παραπλέοντα εμπορικά πλοία να βοηθήσουν (και όχι να διασώσουν) το αλιευτικό, επιχείρηση που διήρκεσε τέσσερεις και μισή ώρες, αποκρύπτει επίσης το (γνωστό προφανώς στους δημοσιογράφους της εφημερίδας) προαναφερθέν βίντεο και αντ’ αυτού αναφέρει τη λανθασμένη πληροφορία ότι δήθεν το περιπολικό του Λ.Σ. έφτασε στη θέση του αλιευτικού περί τα μεσάνυχτα (όπως ακριβώς γράφει και το άρθρο των NYT), μαρτυρεί τα μάλα περί της κίτρινης δημοσιογραφίας των συντακτών. Χειρότερα δε, οι εν λόγω δημοσιογράφοι φαίνεται να πιστεύουν ότι συνέβη μόνο ότι τους ανάφεραν οι μετανάστες (αλλά και οι διακινητές!) και τίποτε από όσα δηλώνει επίσημα το Λ.Σ. Αυτό,βλέπουμε παρόλο ότι γνωρίζουν τις αντίθετες περιγραφές των μεταναστών, που υπάρχουν στο άρθρο των NYT.

Το ρυμουλκό ανοικτής θάλασσας που βλέπουμε στη φωτογραφία, δεν έχει ναυπηγικά καμία σχέση με το περιπολικό 920 του Λ.Σ. Σχετικά δε με τις δυνατότητες ρυμούλκησης του αλιευτικού, η σύγκριση τους είναι κυριολεκτικά αδιανόητη! Δηλαδή, ένα ρυμουλκό έχει αργόστροφη έλικα, με σχετικά μεγάλη διάμετρο και μικρό βήμα. Έχει επίσης μικρή ταχύτητα πλεύσεως. Τελείως αντίθετα, το εν λόγω περιπολικό έχει δύο μικρές ταχύστροφες έλικες, με διάμετρο γύρω στο 1 m και πολύ μεγάλο βήμα , που το οδηγούν σε ταχύτητες πάνω από 30 κόμβους. Δηλαδή το ρυμουλκό δε μπορεί να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα και το περιπολικό έχει πολύ μικρές έως μηδενικές δυνατότητες ρυμούλκησης του έφορου αλιευτικού σκάφους.

Και όμως ιδού τι γράφει το άρθρο της Guardian:

Two survivors used the 3D model to describe the towing itself, while three others, who were sitting inside or on the vessel’s lower deck, described being propelled forward “like a rocket”, but with the engine not operating. That suggests a towing attempt.

Το άρθρο ουδέν εξηγεί για το πως ένα 3D model του πλοίου χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή της ρυμούλκησης, γράφοντας προφανώς ανοησίες εντυπωσιασμού. Για δε την προς τα εμπρός κίνηση του αλιευτικού με μεγάλη επιτάχυνση (δίκην ρουκέτας) λόγω ρυμούλκησης του από το περιπολικό, έχω να πω τα εξής:

Οι πύραυλοι έχουν επιτάχυνση περίπου τρεις φορές την επιτάχυνση της βαρύτητας, που είναι περίπου 9,8 m/sec2. Εάν πάρουμε, παραδείγματος χάριν, την επιτάχυνση που το περιπολικό (λέει) προκάλεσε στο αλιευτικό να είναι μόνο το 1/30 της των ρουκετών, δηλαδή μόνο 1m/sec2, προκύπτει ότι η ασκούμενη δύναμη επί του αλιευτικού, που είχε μάζα ( 750 επιβαίνοντες συν πλοίο) περί τα 90.000 kg, ήταν ίση προς 90 kN ( δηλαδή 9,18 τόνοι!)σε μηδενική ταχύτητα. Επιπλέον, για να κινηθεί το περίπου 60 τόνων εκτοπίσματος περιπολικό με την ίδια επιτάχυνση, θα χρειάζονταν δύναμη ίση προς 60 kN. Δηλαδή οι μικρές έλικες του περιπολικού θα έπρεπε να δίνουν συνολικά ώση 150 kN! Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλα ρυμουλκά έχουν στατική δύναμη έλξης περί τα 300 kN, είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο είναι κάτι αδύνατο. Αδύνατο επίσης είναι οι δέστρες του περιπολικού ή/και του αλιευτικού να μπορούσαν να μεταφέρουν την προαναφερθείσα δύναμη των 9,18 τόνων χωρίς να καταστραφούν.

Επιπλέον, εάν το περιπολικό προσπαθούσε να ρυμουλκήσει σταδιακά (αυξάνοντας δηλαδή βαθμιαία τις στροφές των ελίκων του) το αλιευτικό, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει μόνο σε πολύ μικρή ταχύτητα ρυμούλκησης της τάξεως του ενός κόμβου. Προσπάθεια περαιτέρω αύξησης της ταχύτητας με αύξηση των στροφών της ακατάλληλης για ρυμούλκηση μηχανής του περιπολικού, θα οδηγούσε σε περιοχή απαγορευμένης για τη μηχανή ροπής, πράγμα που πρέπει να εμποδίζεται αυτόματα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι η προς τα εμπρός κίνηση του αλιευτικού θα άρχιζε με σχεδόν μηδενική επιτάχυνση και ουδόλως ως ρουκέτα!

Τα παραπάνω εσκεμμένα ψεύδη και φαντασιώσεις του μετανάστη, καταπίνονται χωρίς έλεγχο από τους δημοσιογράφους της Guardian και συμπληρώνονται από τις παρακάτω μαρτυρίες οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Another survivor separately said he heard people shouting about a rope being attached by the “Greek army” and described being towed for 10 minutes shortly before the trawler sank. “I feel that they have tried to push us out of Greek water so that their responsibility ends,” a survivor said after considering the map of events and reflecting on his memories of the night.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι το πλήρωμα του περιπολικού είχε κάνει παράνομο «ρεσάλτο» (when they stepped on it, αναφέρει το άρθρο) στο αλιευτικό, πράγμα που κανείς δε μπόρεσε να φωτογραφίσει παρά τις δεκάδες τηλεφώνων που είχαν οι μετανάστες και αυτό παρά τη γνωστή στους συντάκτες του άρθρου άρνηση του κυβερνήτη του αλιευτικού για ρυμούλκηση .Είχαν δηλαδή διατάξει οι Ελληνικές αρχές την εκτέλεση της πράξης της πειρατείας με σκοπό να οδηγήσουν το αλιευτικό με την ταχύτητα του ενός κόμβου έξω από την περιοχή ευθύνης της Ελλάδας και μετά να το εγκαταλείψουν ή προς τη μακρινή Ιταλία, όπου θα έφτανε…σε μερικές μέρες! Και αυτό για σκάφος έτοιμο να (αυτο)ανατραπεί, πράγμα που ήταν σε γνώση του Λ.Σ. από τις 10.40 μ.μ. και το είχε αναφέρει και ο κυβερνήτης του παρακείμενου τάνκερ, ο οποίος είχε επίσης αναφέρει προς τις ελληνικές αρχές ότι ο κυβερνήτης του Adriana δεν ήθελε διάσωση αλλά συνέχιση του ταξιδιού προς την Ιταλία. Αλλά οι ασυναρτησίες του άρθρου επιτείνονται με τον ισχυρισμό ότι το περιπολικό άρχισε να ρυμουλκεί το αλιευτικό προς την Ιταλία περί τα μεσάνυχτα. Στη συνέχεια όμως ανεξήγητα αναφέρει ότι το αλιευτικό είχε μετακινηθεί προς τα νότια και ήταν ακίνητο για τουλάχιστον μία ώρα (επτά ώρες λένε οι NYT!) μέχρι που το πλήρωμα του περιπολικού επιτέθηκε ξανά (μασκοφόροι όντες) και άρχισε να το ρυμουλκεί μέχρι που βυθίστηκε.

Εδώ, αναφερόμενος στο άρθρο της Guardian θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η περιγραφή του ναυαγίου που παρουσιάζει δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη περιγραφή του άρθρου των NYT.Το μόνο κοινό στις δύο περιγραφές είναι η λανθασμένη αναφορά στην ώρα άφιξης του περιπολικού στη θέση του Adriana. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι δύο εφημερίδες ξόδεψαν χρήματα πολλά για τις δεκάδες των συνεντεύξεων που πήραν από τους λαθρομετανάστες και τους διακινητές και για τα υπόλοιπα μέσα που μεταχειρίστηκαν. Επί του προκειμένου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ενώ το άρθρο των NYT περιγράφει την συμπεριφορά των διακινητών προς τους μετανάστες με τα μελανότερα χρώματα, το άρθρο της Guardian ουδέν έχει να τους προσάψει! Μόνο ότι αρνούνται τις κατηγορίες αναφέρει. Σε μία δε περίπτωση προσπαθεί να απαλλάξει έναν από τους συλληφθέντες με βάση… τη μαρτυρία του αδελφού του! Κατά τη γνώμη μου η παραπάνω περίπτωση θα πρέπει εφεξής να διδάσκεται ως παράδειγμα προς αποφυγή στις σχολές δημοσιογραφίας.

Τέλος, το άρθρο προσάπτει στις ελληνικές αρχές το ότι δεν αντέδρασαν όταν:

«Authorities received an urgent SOS said to have been relayed to them at 5:53 PM local time by the small boats emergency hotline alarm Alarmphone, which was in contact with people on board»

Αυτό σημαίνει ότι το Λ.Σ. σε τέτοιες κρίσιμες περιστάσεις δεν θα έπρεπε να ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες, που είναι (Wikipedia):

«An SOS distress alert must be sent only on the authority of the person responsible for the ship»

τον κυβερνήτη δηλαδή που ποτέ δε ζήτησε διάσωση. Σχετικά, η απορριφθείσα από τον κυβερνήτη απόπειρα του περιπολικού να προσδεθεί στο αλιευτικό, τρεις ώρες πριν τη βύθιση του, ήταν από πλευράς Λ.Σ. πράξη μη ενδεικνυόμενη.

Θα τερματίσω το άρθρο μου περιγράφοντας το πως κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί το ναυάγιο, εάν φυσικά ο κυβερνήτης του αλιευτικού συναινούσε σε κάτι τέτοιο. Το περιπολικό που έφτασε στον τόπο του αλιευτικού ήταν τελείως κατάλληλο για να διορθώσει την αστάθεια του αλιευτικού με τη σταδιακή μεταφορά σ’ αυτό 50 έως 100 ατόμων από το επάνω κατάστρωμα μέσω των σωσίβιων λέμβων που διαθέτει και τη μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών κατά το δυνατό προς τα κάτω. Παράλληλα θα έπρεπε να έχει κληθεί ρυμουλκό σκάφος πχ. από την Πάτρα, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει στη θέση του ευσταθούς πλέον αλιευτικού σε μερικές ώρες. Στη συνέχεια το ρυμουλκό θα μπορούσε να φέρει το αλιευτικό στην ασφάλεια του κοντινότερου Ελληνικού και όχι Ιταλικού λιμανιού.

Υ.Γ1. Τα παραπάνω έχουν δει πολλοί συνάδελφοι ναυπηγοί και συμφωνούν. Από αυτούς ένας διάσημος καθηγητής από το ΜΙΤ χαρακτηρίζει τα όσα περί του θέματος αναφέρει το BBC ανοησίες!

Υ.Γ2. Η σύσταση μου προς το Λ.Σ. είναι να κάνει αγωγή κατά των προαναφερθέντων ΜΜΕ μήπως και βγάλει τα απαραίτητα για την απόκτηση νέου περιπολικού!

