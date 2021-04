Η Volkswagen, το Voltswagen και η ηλεκτροπληξία

Στις 30 Μαρτίου ένα tweet στον επίσημο λογαριασμό της VW ανακοίνωνε πως η γερμανική εταιρεία αλλάζει το όνομά της ενόψει μιας ιστορικής αλλαγής προς τα volts της ηλεκτροκίνησης. Και μετά έγινε η μεγάλη ηλεκτροπληξία

Μία μέρα νωρίτερα, στις 29 Μαρτίου, είχε εκδοθεί ένα επίσημο δελτίο Τύπου από τη VW το οποίο ανακοίνωνε τη κομβική αλλαγή, διευκρινίζοντας πως το νέο όνομα θα προοριζόταν αποκλειστικά για την παρουσία της εταιρείας στην αμερικανική αγορά ενόψει της νέας γενιάς ηλεκτρικών της μοντέλων.

Την επόμενη ημέρα, στις 30 Μαρτίου, ανέβηκε και το επίμαχο tweet το οποίο πυροδότησε ένα ντόμινο κοινοποιήσεων. Εμφανιζόταν το νέο λογότυπο, αντικαθιστώντας το γράμμα ‘’k’’ με το ‘’t’’, μαζί με ένα συνοδευτικό κείμενο. Θεωρητικά ήταν μία απίστευτη είδηση. Οι βιομηχανικοί κολοσσοί δεν αλλάζουν έτσι απλά το βαφτιστικό τους ή τον τρόπο που είναι παγιωμένες στο κοινό.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 – available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7

