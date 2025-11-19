Η Ferrari και οι άνθρωποι πίσω από τον μύθο της

Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, η εταιρεία που ίδρυσε ο Εντσο Φεράρι δεν έχει απλώς θέσει τα πρότυπα της υψηλού επιπέδου μηχανικής: έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα, συναρπάζοντας θαυμαστές του αυτοκινήτου σε όλον τον κόσμο.

Πέρα από μια αυτοκινητοβιομηχανία, η Ferrari κατάφερε να γίνει συνώνυμο της ομορφιάς, μήλο της έριδος και όνειρο για τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών.

Με ανέκδοτες φωτογραφίες και έγγραφα από τα αρχεία της Ferrari και ιδιωτικές συλλογές, μια νέα, εντυπωσιακή έκδοση φωτίζει τις ιστορίες πίσω από τις μεγαλύτερες στιγμές της θρυλικής ιταλικής φίρμας. Επιμελημένο από τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Τζίνο Πίλιεβι, το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης ένα πλήρες παράρτημα με όλες τις νίκες της Ferrari από το 1947.

Η νέα αυτή έκδοση παρουσιάζει σπάνιο υλικό – από αδημοσίευτες φωτογραφίες και σκίτσα μέχρι πρωτότυπα έγγραφα – που συνδέονται με θρυλικούς οδηγούς όπως οι Ασκάρι, Φάντζιο, Χόθορν, Φιλ Χιλ, Σάρτις, Λάουντα, Προστ και Σουμάχερ. Μαζί τους, αποκαλύπτονται οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τις νίκες, τους πρωταγωνιστές και τη διαχρονική κληρονομιά της Ferrari.

Από τις συγκλονιστικές επιτυχίες στις πίστες μέχρι τη σχολαστική σχεδίαση και υλοποίηση του κάθε μοντέλου, το βιβλίο αποτυπώνει την ουσία αυτού που καθιστά τη Ferrari την κορυφαία μάρκα στην ιστορία της αυτοκίνησης.

