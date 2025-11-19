333
Προετοιμασία για έναν από τους θρυλικούς αγώνες της δεκαετίας του 1950
|Taschen
Αυτοκίνητο

Η Ferrari και οι άνθρωποι πίσω από τον μύθο της

Μια πολυτελής έκδοση με ανέκδοτο υλικό από τα αρχεία της Ferrari αποκαλύπτει τις ιστορίες, τους οδηγούς και τις νίκες που διαμόρφωσαν τον μύθο της. Μέσα από σπάνιες φωτογραφίες και έγγραφα, παρουσιάζεται η πορεία της εμβληματικής μάρκας που συνεχίζει να ορίζει την κορυφή της αυτοκίνησης εδώ και δεκαετίες

Protagon Team Protagon Team 19 Νοεμβρίου 2025, 11:25

Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, η εταιρεία που ίδρυσε ο Εντσο Φεράρι δεν έχει απλώς θέσει τα πρότυπα της υψηλού επιπέδου μηχανικής: έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα, συναρπάζοντας θαυμαστές του αυτοκινήτου σε όλον τον κόσμο.

Πέρα από μια αυτοκινητοβιομηχανία, η Ferrari κατάφερε να γίνει συνώνυμο της ομορφιάς, μήλο της έριδος και όνειρο για τους λάτρεις των τεσσάρων τροχών.

Μία κόκκινη Ferrari αποτελεί πόλο έλξης για τα πιτσιρίκια που παρακολουθούν τον αγώνα Targa Florioα στη Σικελία τη δεκαετία του 1960 © Jesse Alexander, courtesy of Fahey / Klein Gallery, Los Angeles

Με ανέκδοτες φωτογραφίες και έγγραφα από τα αρχεία της Ferrari και ιδιωτικές συλλογές, μια νέα, εντυπωσιακή έκδοση φωτίζει τις ιστορίες πίσω από τις μεγαλύτερες στιγμές της θρυλικής ιταλικής φίρμας. Επιμελημένο από τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Τζίνο Πίλιεβι, το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης ένα πλήρες παράρτημα με όλες τις νίκες της Ferrari από το 1947.

Ο Πιέτρο Λο Πίκκολo από την Ιταλία οδηγεί τη Ferrari Dino 206 S Spyder της Scuderia Pegaso κατά τη διάρκεια του αγώνα Targa Florio στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων του 1970 στη Σικελία © Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Η νέα αυτή έκδοση παρουσιάζει σπάνιο υλικό – από αδημοσίευτες φωτογραφίες και σκίτσα μέχρι πρωτότυπα έγγραφα – που συνδέονται με θρυλικούς οδηγούς όπως οι Ασκάρι, Φάντζιο, Χόθορν, Φιλ Χιλ, Σάρτις, Λάουντα, Προστ και Σουμάχερ. Μαζί τους, αποκαλύπτονται οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τις νίκες, τους πρωταγωνιστές και τη διαχρονική κληρονομιά της Ferrari.

Ο ιταλός επιχειρηματίας και οδηγός αγώνων Εντσο Φεράρι ποζάρει δίπλα σε ένα μηχάνημα στο εργοστάσιό του το 1966 (Mondadori Portfolio via Getty Images)

Από τις συγκλονιστικές επιτυχίες στις πίστες μέχρι τη σχολαστική σχεδίαση και υλοποίηση του κάθε μοντέλου, το βιβλίο αποτυπώνει την ουσία αυτού που καθιστά τη Ferrari την κορυφαία μάρκα στην ιστορία της αυτοκίνησης.

© Taschen

