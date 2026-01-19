Μερτς για απειλές Τραμπ: Η Ευρώπη μπορεί να απαντήσει σε δασμούς και πιέσεις

«Συνετή» και «ανάλογη» θα πρέπει να είναι η απάντηση της Ευρώπης στις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τη στήριξή του προς τη Γροιλανδία και τη Δανία.

«Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε σε θέση να απαντήσουμε», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με τον αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Συμμεριζόμαστε την εκτίμηση πως είναι προς το κοινό διατλαντικό μας συμφέρον να κάνουμε περισσότερα για την ασφάλεια στην Αρκτική», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι «είναι σαφές πως θέλουμε να επιβληθούμε ως χώρα και ως ήπειρος».

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εξαρτάται από εμάς -και στη Γερμανία – να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να αναλάβουμε την ευθύνη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η βάση οποιωνδήποτε συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Αμφισβήτησε, ωστόσο, την αξιολόγηση περί άμεσου κινδύνου στην περιοχή της Γροιλανδίας, υπογραμμίζοντας ότι η βασική απειλή αυτή τη στιγμή προέρχεται από τη Ρωσία και εντοπίζεται στην ανατολική Ευρώπη, και ειδικότερα στην Ουκρανία.

Ο γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε δηκτικά και στη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι, ενώ οι ΗΠΑ στο παρελθόν διατηρούσαν στο νησί περισσότερους από 10.000 στρατιώτες, σήμερα ο αριθμός του στρατιωτικού προσωπικού δεν ξεπερνά τους 200. «Προφανώς η ανάλυση της απειλής, ακόμη και από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι τόσο δραματική όσο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή», δήλωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν σημαίνει πως η κατάσταση ασφάλειας στη Γροιλανδία δεν μπορεί να επιδεινωθεί».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις οκτώ χώρες που απέστειλαν την περασμένη εβδομάδα στρατιώτες στη Γροιλανδία, προειδοποίησε ότι τα μέτρα αυτά πλήττουν όλες τις πλευρές και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Όπως επισήμανε, πρώτοι που θα επωμιστούν το κόστος θα είναι οι αμερικανοί καταναλωτές, ενώ αρνητικές συνέπειες θα δεχθούν και η γερμανική και η ευρωπαϊκή οικονομία.

«Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα προσπαθήσουμε να τον αποφύγουμε», επανέλαβε, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι, σε περίπτωση επιβολής δασμών που η Ευρώπη θεωρεί δυσανάλογους, «είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας».

«Η Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν το επιθυμώ. Αλλά αν καταστεί απαραίτητο, θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά και τα γερμανικά συμφέροντα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι προτιμά λύσεις που προωθούν το ανοιχτό, απαλλαγμένο από εμπόδια διατλαντικό εμπόριο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη Γροιλανδία ως ευρωπαϊκό έδαφος του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το εάν θεωρεί ότι ο αμερικανός πρόεδρος προβαίνει σε απειλές τις οποίες ενδεχομένως δεν υλοποιεί, ο Φρίντριχ Μερτς περιορίστηκε να δηλώσει ότι το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδείξει πως οι δηλώσεις και οι κινήσεις της Ουάσιγκτον θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

