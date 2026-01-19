Τραμπ: «Ουδέν σχόλιον» η απάντηση, για το αν θα επιτεθεί στη Γροιλανδία

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται γύρω από τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο ίδιος κρατά κλειστά τα χαρτιά του ως προς το μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αναλάβει τον έλεγχο του ημιαυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία.

Ερωτηθείς σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News αν θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε λιτά: «Ουδέν σχόλιον».

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει την πίεσή του για την απόκτηση του νησιού, δηλώνοντας ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στη Δανία και σε ακόμη επτά ευρωπαϊκές χώρες έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την «αμερικανική απόκτηση» της Γροιλανδίας.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε μια νέα, απρόσμενη, διάσταση στη σύγκρουσή του με τους παραδοσιακούς ευρωπαίους συμμάχους, συνδέοντας το ζήτημα της Γροιλανδίας με την αποτυχία του να κερδίσει το Νομπέλ Ειρήνης πέρυσι. Σε μήνυμα που έστειλε στον νορβηγό πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στέρε -και το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας περί διαφάνειας- ο Τραμπ ανέφερε: «Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου απονείμει το Νομπέλ Ειρήνης, παρότι σταμάτησα οκτώ πολέμους και έσωσα πολλές ζωές, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη, αν και αυτή θα παραμένει κυρίαρχη. Μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Το μήνυμα, το οποίο αρχικά μετέδωσε το PBS και επιβεβαίωσε το γραφείο του νορβηγού πρωθυπουργού, ήρθε την ίδια στιγμή που η Νορβηγία συμπεριλήφθηκε στις χώρες που θα πληγούν από τους νέους δασμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου.

Σε επίσημη δήλωσή του τη Δευτέρα, ο Γιούνας Γκαρ Στέρε ξεκαθάρισε: «Η θέση της Νορβηγίας για τη Γροιλανδία είναι σαφής. Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία στηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας στο ζήτημα αυτό».

Το Νομπέλ Ειρήνης απονέμεται κάθε χρόνο από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται από το νορβηγικό Κοινοβούλιο. Για το 2025, η επιτροπή επέλεξε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την ανατροπή του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο έπειτα από αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα, η Ματσάδο προσέφερε στον Τραμπ το χρυσό μετάλλιο των 18 καρατίων κατά την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Νορβηγία δεν έχει επιρροή στην επιλογή του Νομπέλ, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα ελέγχει πλήρως τη διαδικασία. «Η Νορβηγία το ελέγχει απόλυτα, ό,τι κι αν λένε», δήλωσε στο NBC News. «Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση, αλλά δεν είναι έτσι», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι, μέσω των ειρηνευτικών του πρωτοβουλιών, έχει «σταματήσει οκτώ πολέμους» και «έχει σώσει πολλές ζωές», κάτι που, όπως είπε, αποτελεί μεγαλύτερη ανταμοιβή από το ίδιο το βραβείο. «Δεν με νοιάζει το Νομπέλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε τους ευρωπαίους ηγέτες που αντιστέκονται στα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, την οποία, όπως υποστηρίζει, θεωρεί κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

«Η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρώνεται στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε πού τους έχει οδηγήσει αυτό», δήλωσε. «Αυτό είναι που πρέπει να απασχολεί την Ευρώπη, όχι η Γροιλανδία», υποστήριξε.

Οταν ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει τελικά στην επιβολή των δασμών εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για τη Γροιλανδία, ήταν κατηγορηματικός: «Θα το κάνω. Εκατό τοις εκατό».

