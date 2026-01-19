Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου στην Ιαπωνία

Στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 8 Φεβρουαρίου, προχώρησε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Η κάτω βουλή της χώρας θα διαλυθεί την Παρασκευή 23/1, ενώ στόχος της Τακαΐτσι είναι να ενισχύσει τη δύναμή της ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα.

«Στοιχηματίζω το δικό μου πολιτικό μέλλον ως πρωθυπουργού σε αυτές τις εκλογές. Θέλω οι πολίτες να κρίνουν άμεσα εάν μου εμπιστεύονται τη διαχείριση αυτής της χώρας», δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι πρόωρες εκλογές θα κρίνουν την τύχη 465 εδρών στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου και θα σηματοδοτήσουν την πρώτη εκλογική δοκιμασία για την Τακαΐτσι από τότε που έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για μία ριψοκίνδυνη κίνηση καθώς το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Τακαΐτσι ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 21 Οκτωβρίου 2025, ενώ το LDP κυβερνά τη χώρα από το 1955. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 199 έδρες στη κάτω βουλή, τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο κόμμα.

Η Τακαΐτσι είναι γνωστή ως η «Σιδηρά Κυρία της Ιαπωνίας», με δεδομένο και τον θαυμασμό της για τη Μάργκαρετ Θάτσερ, ενώ ανέλαβε την εξουσία υποσχόμενη αναγέννηση της οικονομίας, η οποία βρίσκεται σε τροχιά στασιμότητας εδώ και πολλά χρόνια.

