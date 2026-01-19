Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – τι ερευνούν οι Αρχές

Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) βαρυποινίτης, κρατούμενος στη Γ’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, προκαλώντας συναγερμό στις σωφρονιστικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ΕΡΤnews, το θύμα βρέθηκε σφαγμένο μέσα στο κελί του, με αυτοσχέδιο μαχαίρι ως το όπλο της επίθεσης.

Oπως προκύπτει από τις αρχικές καταθέσεις συγκρατουμένων, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με «συμβόλαιο θανάτου» που φέρεται να εκτελέστηκε εντός των φυλακών.

Το θύμα ήταν αλβανικής καταγωγής και εξέτιε ποινή για ανθρωποκτονία που είχε διαπράξει το 2002. Μετά το έγκλημα είχε διαφύγει στην Αλβανία, ωστόσο επέστρεψε αργότερα στην Ελλάδα, όπου και συνελήφθη, παραμένοντας έκτοτε έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούνταν και από τις αλβανικές Αρχές, καθώς φέρεται να είχε διαπράξει ακόμη δύο δολοφονίες κατά την περίοδο παραμονής του στην Αλβανία.

Ως φερόμενος δράστης της επίθεσης αναφέρεται έλληνας κρατούμενος, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2025 είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία άνδρα αλβανικής καταγωγής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι έρευνες των αστυνομικών και σωφρονιστικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος και να αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια με προμελετημένο χαρακτήρα.

