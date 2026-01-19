Φωτιά στο Μενίδι: Στα χέρια των Αρχών 37χρονος – προσπαθούσε να κλέψει καλώδια

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο ύποπτος για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1) σε εργοστάσιο στο Μενίδι, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε βιομηχανικό συγκρότημα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 37χρονο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι αφαίρεσε καλώδια από το εργοστάσιο και τα έκαψε επί τόπου, προκειμένου να αποσπάσει τον χαλκό.

Ωστόσο, η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να επεκταθεί αρχικά σε μονάδα πλαστικών και στη συνέχεια σε ακόμη τρεις γειτονικές επιχειρήσεις που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, ενώ σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι το εργοστάσιο πλαστικών, στη διασταύρωση των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στις Αχαρνές (Μενίδι), καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στον χώρο.

