Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,2% η Νέα Δημοκρατία – στο 13,4% το ΠΑΣΟΚ

Σταθερό διψήφιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ για τη Νέα Δημοκρατία σε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, στην οποία το κυβερνών κόμμα λαμβάνει το 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, ξεπερνώντας το ποσοστό των ευρωεκλογών.

«Κολλημένο» πέριξ του 13% παραμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζει οριακή πτώση στο 13,4% από 13,6% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και σε «απόσταση αναπνοής» η Ελληνική Λύση με 10,1%. Την πεντάδα συμπληρώνουν το ΚΚΕ με 8,2% και σταθερά σε χαμηλά επίπεδα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2%.

Απώλεια μισής μονάδας καταγράφει η Νίκη, που μένει στο 2,1% στην εκτίμηση ψήφου, μακριά από το όριο του 3%, όπως και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, που χάνει σχεδόν μία μονάδα και πάει από το 2,4% στο 1,5%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση είναι η παράσταση νίκης, την οποία η Opinion Poll μετρά για πρώτη φορά μετά τις εθνικές εκλογές: η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 53,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μόλις 4,6%, με τη Πλεύση Ελευθερίας στο 4,2% και την Ελληνική Λύση στο 3,7%, ενώ ένα «άλλο» κόμμα λαμβάνει 12,1%.

Διαφοροποιημένα είναι, όπως είναι φυσικό, τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου, με τη ΝΔ να παραμένει πάντα η κορυφαία επιλογή των ψηφοφόρων. Πιο αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται τα ακόλουθα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 24,4%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

