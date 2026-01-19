Συρία: Στον έλεγχο της Δαμασκού οι περιοχές των Κούρδων

Η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή εκεχειρία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), αποκτώντας σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της χώρας και διαλύοντας τις κουρδικές δυνάμεις που ήλεγχαν το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας για πάνω από μια δεκαετία.

Τη Δευτέρα, βέβαια, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και η εκεχειρία δεν κράτησε ούτε λίγες ώρες, αλλά οι παρατηρητές θεωρούν ότι θα επανέλθει ηρεμία.

Οι εντάσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των SDF κορυφώθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα, με αποτέλεσμα μια σημαντική προέλαση των κυβερνητικών δυνάμεων προς τα ανατολικά.

Οι SDF φαίνεται να έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό μετά τις αρχικές συγκρούσεις σε μια τεταμένη περιοχή του μετώπου στην ανατολική επαρχία του Χαλεπίου.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας από την κυβέρνηση, ο ηγέτης των SDF, Μαζλούμ Αμπντί, την επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, αναφέροντας ότι η ομάδα είχε αποδεχτεί τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την αποχώρησή τους από τις επαρχίες Ράκκα και Ντεϊρ ελ-Ζουρ «για να σταματήσει η αιματοχυσία».

«Θα εξηγήσουμε τους όρους της συμφωνίας στον λαό μας τις επόμενες ημέρες», ανέφερε.

Το υπουργείο Αμυνας της Συρίας δήλωσε ότι διέταξε τη διακοπή των μαχών στο μέτωπο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Τον Μάρτιο επιτεύχθηκε συμφωνία για τη συγχώνευση των SDF με τη Δαμασκό, αλλά αυτή δεν προχώρησε, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίασή της.

Από τότε, η κυβέρνηση έχει επιβάλει σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχό της στις επαρχίες Ντεΐρ ελ-Ζουρ και Ράκα, κρίσιμες περιοχές υπό τον έλεγχο των SDF που περιλαμβάνουν κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, φράγματα κατά μήκος του Ευφράτη και συνοριακούς σταθμούς.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας Sana έδειξε τον πρόεδρο να υπογράφει τη συμφωνία. Ο Αμπντί, ο οποίος είχε προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο στη Δαμασκό, δεν εμφανίστηκε, αν και η υπογραφή του υπήρχε στο έγγραφο.

Ο Αλ Σάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Αμπντί δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω κακών καιρικών συνθηκών και θα επισκεπτόταν τη Δαμασκό τη Δευτέρα.

«Είναι μια νίκη για όλους τους Σύρους, ανεξαρτήτως καταγωγής», δήλωσε ο Αλ Σάρα στους δημοσιογράφους στη Δαμασκό μετά την υπογραφή της συμφωνίας. «Ελπίζουμε ότι η Συρία θα τερματίσει την κατάσταση διαίρεσης και θα προχωρήσει σε μια κατάσταση ενότητας και προόδου», τόνισε.

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές είναι βασικοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον. Ο αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ συναντήθηκε με τον σύρο μεταβατικό πρόεδρο νωρίτερα την Κυριακή, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη Ράκα και σε ολόκληρη την επαρχία Ντεϊρ ελ-Ζουρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμπντί συμμετείχε στη συνάντηση μέσω τηλεφώνου.

Ο Μπάρακ εξήρε τη συμφωνία, λέγοντας ότι θα οδηγήσει σε «ανανεωμένο διάλογο και συνεργασία προς μια ενωμένη Συρία», πριν από την επεξεργασία των λεπτομερειών για την εφαρμογή της ενοποίησης.

«Αυτή η συμφωνία και η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου πρώην αντίπαλοι αγκαλιάζουν τη συνεργασία αντί της διαίρεσης», δήλωσε ο Μπάρακ σε μια ανάρτηση στο X.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διάλυση των SDF και την ένταξη των δυνάμεών τους στον στρατό και στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας, ενώ ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι θα λάβουν υψηλές θέσεις σε κρατικούς θεσμούς.

Οι SDF θα πρέπει να παραδώσουν τις επαρχίες Ράκα και Ντεΐρ ελ-Ζουρ –και οι δύο περιοχές με αραβική πλειοψηφία– στον συριακό στρατό και στην κυβέρνηση, καθώς και τα συνοριακά περάσματα και τα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η επαρχία Χασάκα –η καρδιά του κουρδικού πληθυσμού– αναμένεται να παραδώσει μόνο την πολιτική της διοίκηση στη Δαμασκό, ενώ οι κουρδικές υπηρεσίες που διαχειρίζονταν τις φυλακές και τα εκτεταμένα στρατόπεδα με χιλιάδες κρατούμενους μέλη του Ισλαμικού Κράτους και τις οικογένειές τους, θα παραδοθούν στη Δαμασκό, κάτι όμως που προκαλεί ανησυχία για τυχόν απελευθέρωση των κρατουμένων.

Δεν υπήρχε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα τεθούν σε ισχύ τα διάφορα στοιχεία της συμφωνίας. Ο Αλ Σάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά, ξεκινώντας με την παύση των εχθροπραξιών.

Φάνηκε ότι οι εντάσεις που ακολούθησαν τις συγκρούσεις στο Χαλέπι νωρίτερα αυτό το μήνα είχαν κοπάσει, αφού ο Αμπντί ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν ανατολικά του ποταμού Ευφράτη και ο Αλ Σάρα εξέδωσε προεδρικό διάταγμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των Κούρδων στη χώρα.

Μεγάλες στρατιωτικές φάλαγγες εισέβαλαν στην πόλη Ράκα το βράδυ της Κυριακής και φαινόταν ότι οι SDF είχαν αποσυρθεί. Το πλήθος στη Ράκα γιόρταζε στους δρόμους μέχρι αργά το βράδυ, κυματίζοντας συριακές σημαίες και ανάβοντας πυροτεχνήματα.

Παρίσι και Αγκυρα χαιρετίζουν τη συμφωνία

Η Γαλλία χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον Αλ Σάρα και τους Κούρδους της Συρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει «πιστή στους (κούρδους) συμμάχους της», μαζί με τους οποίους πολέμησε το ISIS.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη στις 18 Ιανουαρίου ανάμεσα στον Πρόεδρο Αλ-Σάρα και τον Στρατηγό Μαζλούμ» Αμπντί, αρχηγό των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), αναφέρεται σε ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία καλούνται «όλες οι πλευρές να την σεβασθούν». «Η Γαλλία είναι πιστή στους (κούρδους) συμμάχους της», προστίθεται.

Στην Αγκυρα, πηγές στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν σήμερα ότι η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση της Συρίας και τις κουρδικές δυνάμεις, σηματοδοτεί ένα «ιστορικό σημείο καμπής», πριν από το οποίο η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών είχε διαδραματίσει εντατικό ρόλο για να διασφαλίσει την αυτοσυγκράτηση των πλευρών επί του πεδίου.

Η μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία θα συνεχισθεί χωρίς διακοπή, δήλωσαν οι πηγές, προσθέτοντας ότι η εγκαθίδρυση σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία έχει κρίσιμη σημασία για τον στόχο της Τουρκίας να εξαλείψει την τρομοκρατία στο εσωτερικό της.

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών διεξήγαγε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την συριακή κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία, πρόσθεσαν.

Παραβίαση της εκεχειρίας

Πάντως, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας. Τρεις σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, σε συγκρούσεις με τις κουρδικές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο στρατός, ενώ οι Κούρδοι κατηγόρησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι τους επιτίθενται παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή του, ο συριακός στρατός έκανε λόγο για «τρεις νεκρούς στρατιώτες και άλλους που έχουν τραυματισθεί», χωρίς να διευκρινίσει πού σημειώθηκαν οι συγκρούσεις.

Οι κουρδικές δυνάμεις κατηγόρησαν τον στρατό ότι «συνεχίζει τις επιθέσεις του παρά την κατάπαυση του πυρός» και έκαναν λόγο για συγκρούσεις κυρίως κοντά σε μια φυλακή όπου κρατούνται μέλη του ISIS στα περίχωρα της Ράκα.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που ελέγχονται από τους Κούρδους, χαρακτήρισαν τις συγκρούσεις «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» και υποστήριξαν ότι η κατάληψη της φυλακής από τις κυβερνητικές δυνάμεις «μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο που θα απειλήσει την ασφάλεια και θα ανοίξει τοn δρόμο για μια επιστροφή στο χάος και στην τρομοκρατία».

