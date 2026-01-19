«Οχι» της Γαλλίας σε συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Η Γαλλία δεν προτίθεται, σε αυτή τη φάση, να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, εκφράζοντας επιφυλάξεις ως προς τη θεσμική του βάση και τη συμβατότητά του με τις αρχές και τη δομή των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους προσκείμενους στο Ελιζέ, το Παρίσι θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τον σεβασμό του διεθνούς πλαισίου που έχει οικοδομηθεί γύρω από τον ΟΗΕ, τονίζοντας ότι οι αρχές και οι μηχανισμοί του οργανισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να παρακαμφθούν.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Γαλλία τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της διαμόρφωσης ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα τόσο για τους Παλαιστινίους όσο και για τους Ισραηλινούς.

Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Παρίσι υπενθύμισε εκ νέου την προσήλωσή του στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί πρόσκληση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο υπό διαμόρφωση σχήμα.

Σε ανακοίνωσή του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών (Κε ντ’ Ορσέ) διευκρινίζει ότι, όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία έχει προσκληθεί από την Ουάσιγκτον να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» και ότι, σε συνεργασία με τους στενούς της εταίρους, εξετάζει το κείμενο που προτείνεται ως βάση για τη συγκρότηση του νέου θεσμού. Όπως σημειώνεται, το σχέδιο αυτό «υπερβαίνει τη μοναδική κατάσταση στη Γάζα» και επιχειρεί να θέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Παράλληλα, το Κε ντ’ Ορσέ επαναλαμβάνει ότι ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ παραμένει «ο ακρογωνιαίος λίθος μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης», στην οποία το διεθνές δίκαιο, η κυρίαρχη ισότητα των κρατών και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών υπερισχύουν «της αυθαιρεσίας, του συσχετισμού δυνάμεων και του πολέμου».

