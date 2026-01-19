Μητσοτάκης προς αγρότες: Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα μέτρα

Καμία αλλαγή ή προσθήκη δεν μπορεί να υπάρξει στο «πακέτο» μέτρων που έχει ανακοινωθεί για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη νέα συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αγροτών.

Η συνάντηση με την 25μελή (+έξι παρατηρητές) αντιπροσωπεία των παραγωγών διήρκησε σχεδόν τέσσερις ώρες, καθώς ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 17.30 το απόγευμα.

Ο Πρωθυπουργός το μόνο που άφησε ανοικτό είναι το ενδεχόμενο κάποιων τεχνικών παρεμβάσεων, οι οποίες, όμως, δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος. Μία εξ αυτών θα ήταν το ενδεχόμενο οι λογαριασμοί για το ρεύμα με μικρότερη συχνότητα, ενώ παράλληλα θα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν κάποιοι λογαριασμοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ενταχθούν στη φθηνότερη τιμή.

Ενα ακόμη θέμα προς διερεύνηση είναι η αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια (αφορά το 10% των παραγωγών) ενώ έγινε και μια θεωρητική συζήτηση για να έρθει και λίγο πιο νωρίς το νέο σύστημα για να κόβεται ο ΕΦΚ στην αντλία.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δήλωσαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις τις οποίες έλαβαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και ότι την Τρίτη ( 20/1), θα αποφασιστούν στα μπλόκα το τι μέλλει γενέσθαι με τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, δεν αποκλείστηκε κλιμάκωση, ακόμα και κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου μετά το πέρας της συνάντησης, τόνισε ότι ήταν «αναλυτική και παραγωγική».

Επεσήμανε ότι «καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα».

Σημείωσε ακόμη ότι «σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα. Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός στην εισηγητική του τοποθέτηση τόνισε τα ακόλουθα:

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά. Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια.

Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο. Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς.

Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

