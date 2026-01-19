Επιδείνωση του καιρού με θυελλώδεις ανέμους, βροχές και χιονοπτώσεις

Θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται την Τρίτη (20/01) σε περιοχές στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικά θυελλώδεις ανατολικοί , νοτιοανατολικοί άνεμοι (εντάσεως 8 με 10 μποφόρ), αναμένονται στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Αναλυτικά, στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί- βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Επιπλέον, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σε ποιες περιοχές θα μείνουν τα σχολεία κλειστά

Με τη σφοδρή κακοκαιρία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας, είτε θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες, είτε η προσέλευση των μαθητών θα γίνει αργότερα στους δήμους, που αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Την ίδια στιγμή, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπεται η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων εφόσον υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Πιο αναλυτικά, για Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δήμος Καρπενησίου

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, και λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή καθώς και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου για αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς που δεν έχουν εναλλακτική δυνατότητα φύλαξης των παιδιών τους.

Δήμος Πύλης

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (έντονες χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες), αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης και Στουρναραίικων. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα ισχύσει έως και αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Ο Δήμος Πύλης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

Κλειστά θα είναι τα σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί, την Τρίτη 20/01/2026 στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω άσχημων καιρικών φαινομένων (πιθανή χιονόπτωση, παγετός) και μη εκτέλεσης δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Μαγνησίας Α.Ε..

Σημειώνεται, ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας ενώ «η εκπαιδευτική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω τηλεκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των μαθημάτων και η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράμματος».

Δήμος Θάσου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η διά ζώσης λειτουργία των 3 τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού (με έδρα τον οικισμό Θεολόγου) και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου την Τρίτη 20-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Οικισμό του Θεολόγου (έδρα 3ών τάξεων του ΔΣ Θεολόγου – Ποτού και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου) στις 20-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο, 20-01-2026, που καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

Δήμος Δελφών

Με απόφαση του δημάρχου Δ. Δελφών, Παναγιώτη Ταγκαλή, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της Δ.Κ. Ιτέας, λόγω των φθορών που προκλήθηκαν από πρόσφατη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο. Συνεργεία του Δήμου έχουν προχωρήσει στην απομάκρυνση των καμένων και από τις φθορές υπολειμμάτων, ενώ επίσης πραγματοποιείται επισκευή αλουμινίων και τζαμιών, καθώς και καθαρισμός του χώρου, εργασίες οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο Τρίτη. Τη Δευτέρα ηλεκτροδοτήθηκε εκ νέου το Γενικό Λύκειο, με στόχο να επαναλειτουργήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ενώ για το Γυμνάσιο θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αύριο, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια για επαναλειτουργία, αρχικά, έστω και τμήματός του.

Δήμος Ερέτριας

Με απόφαση του δημάρχου Νίκου Γουρνή, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστά το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού, γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ προχωράει σε διακοπή ηλεκτροδότησης για την αντικατάσταση κολόνων της ΔΕΗ.

Ο δήμαρχος πίεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να μεταθέσει τις εργασίες για τις επόμενες μέρες, όταν και το ψύχος θα υποχωρήσει. Τουλάχιστον, κατάφερε η διακοπή να περιοριστεί κατά δύο ώρες (8μ.μ.-2 μ.μ.) και να μπουν γεννήτριες ώστε να έχουν ρεύμα τα σχολεία και να μην διακοπεί η υδροδότηση.

Παρ’ όλα αυτά, υπό τον φόβο των αυξομειώσεων της τάσης και των προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν, ο Δήμαρχος αποφάσισε να μην λειτουργήσουν για μια μέρα το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο.

Αντίθετα, κανονικά θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού, αφού δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης.

Τέλος, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, 20/1/26 στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας λόγω της γιορτής του πολιούχου, Αγίου Ευθυμίου.

