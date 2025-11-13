Το μονοθέσιο του «θεού»: Πωλείται η McLaren MP4/6 του Αϊρτον Σένα

Οταν ο Αϊρτον Σένα ανέβαινε στο βάθρο των νικητών στις 24 Mαρτίου 1991, ο βραζιλιάνικος λαός παραληρούσε, είτε στις κερκίδες της πίστας του Ιντερλάγος είτε απο τις τηλεοράσεις του. Ηταν η μέρα που ο λατρεμένος τους πιλότος (ο όρος «οδηγός» είναι λίγος για τον Σένα) κέρδιζε, επιτέλους, το βραζιλιάνικο Γκραν Πρι μέσα στην πατρίδα του, μετά από ήδη οκτώ σεζόν στην F1.

Aυτό που βλέπετε ήταν το συγκεκριμένο μονοθέσιο που οδηγούσε σε εκείνο τον αγώνα. Εντάξει, τι να πεις… Η επική McLaren MP4/6/1, στα χρώματα της Marlboro, με το τρελό μοτέρ της Honda στην πλάτη. Και τι, ε; Το τελευταίο αυτοκίνητο με V12 και χειροκίνητο κιβώτιο που θα κέρδιζε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Epic.

Ομως το συγκεκριμένο σασί, το MP4/6/1, δεν ήταν μόνο το αυτοκίνητο που χάρισε στον Σένα την περίφημη εκείνη πρώτη του «εντός έδρας» νίκη. Ηταν επίσης το πρώτο της σειράς και το μονοθέσιο με το οποίο ο Βραζιλιάνος πήρε την πρώτη γεύση από τη νέα τότε MP4/6, όταν τη δοκίμαζε μαζί με τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ στο Εστορίλ της Πορτογαλίας λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 1991.

Διέθετε έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα V12 με χωρητικότητα 3,5 λίτρων, ικανό να παράγει 720 ίππους και να περιστρέφεται στις 13.800 σ.α.λ. Ο ήχος; Από άλλο πλανήτη. Ψαχτείτε στο Tube.

Το μηχανικό σύνολο συνδυαζόταν με ένα εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Με αυτόν τον χρυσαφί, κοντό λεβιέ δίπλα στο σώμα του ο Αϊρτον άλλαζε τις σχέσεις. Το αριστερό χέρι στο τιμόνι, το δεξί στον επιλογέα. Δύσκολα πράγματα με τόσο εξωφρενικό ρυθμό. Τα παραπάνω «στεγασμένα» σε ένα μονοκόκ πλαίσιο από ανθρακονήματα και αμάξωμα επίσης από κάρμπον.

Σχεδόν 35 χρόνια αργότερα η MP4/6 παραμένει ένα αναλογικό όνειρο, εμβληματικό μιας από τις πιο διάσημες εποχές της Φόρμουλα 1. Αυτό το μονοθέσιο θα είναι για πάντα το αυτοκίνητο που χάρισε στον Σένα το τελευταίο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, προτού αυτός χαθεί πρόωρα τρία χρόνια αργότερα, όταν σκοτώθηκε στην Ιμολα.

Λόγω της πλεονάζουσας σημασίας του, είναι αξιοσημείωτο ότι τούτο το σχεδόν μυθικό αυτοκίνητο, ουσιαστικά ποτέ δεν έφυγε από την επίβλεψη της McLaren, ακόμα και όταν αποκτήθηκε από κάποιον ιδιώτη το 2020.

Ποιος ο τυχερός;

Η ΜcLaren MP4/6/1 θα εκτεθεί στο Abu Dhabi Collectors’ Week από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου. Οπως σημειώνει ο δημοπρατικός οίκος, ήδη η McLaren MP4/6-1 βρίσκεται σε ετοιμοπόλεμη κατάσταση, προετοιμασμένη από το τμήμα McLaren Heritage. Επίσης αναφέρεται ότι θα επιστρέψει στη Lanzante Ltd (McLaren Petersfield) για περαιτέρω έλεγχο προτού παραδοθεί στον νέο ιδιοκτήτη του. Αυτονόητα, το μονοθέσιο θα παραδοθεί με πιστοποιητικό αυθεντικότητας της McLaren, καθώς και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (εκκίνησης, τροφοδοτικό καυσίμου, προθερμαντήρας κινητήρα κ.λπ).

Αν ο Αϊρτον Σένα ήταν ο βασιλιάς της F1, τούτο το μονοθέσιο είναι αυτό που διατηρεί τον σύνδεσμό μαζί του όπως ελάχιστα άλλα. Η νίκη στη Βραζιλία το 1991 ήταν σκληρή και εμφατική. Ο Σένα μόλις είχε δείξει στον κόσμο ακριβώς ποιος ήταν, μόλις τρία χρόνια προτού χαθεί τραγικά.

Κομμάτι παγκόσμιας κληρονομιάς. Μπορεί και της ΟΥΝΕΣΚΟ.

