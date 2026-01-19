«Αυτά μόνο η ακροδεξιά!» Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

ΣΥΡΙΖΑ και Μαρία Καρυστιανού. Από τις προσκλήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και τις πανηγυρικές συνεντεύξεις Τύπου για το Κράτος Δικαίου στη χώρα μας, στα «πυρά» για τις προβληματικές όπως προκύπτει, δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, δεν μεσολάβησαν παρά λίγες ημέρες.

Μετά το σχόλιο που επεφύλαξε (εδώ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον χαρακτηρισμό (εδώ) των αμβλώσεων -μίας κατάκτησης ετών για την αυτοδιάθεση του γυνακείου σώματος- από την Μαρία Καρυστιανού ως «θέμα διαβούλευσης», για το οποίο αρμόδια να αποφανθεί είναι η… κοινωνία, τη σκυτάλη πήραν και τα υπόλοιπα κόμματα, με πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ που την ενέταξε ευθέως στο κόμμα Νατσιού, Νίκη.

«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται, ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση», παρατήρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, συνοδεύοντας τη σχετική δήλωσή του με την επισήμανση-καρφί για την κυρία Καρυστιανού ότι «μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σε ανακοίνωση δε του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία υπογράφει η βουλευτής Επικρατείας, Ελενα Ακριτα, γίνεται λόγος για τραμπική ιδελογία και δήλωση που τοποθετεί τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα Νίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε «δημόσια διαβούλευση» δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία. Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες -και αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους- οι εξαιρέσεις. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την εμφυλη βία και την θρησκοληψία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφισματα και «διαβουλεύσεις». Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται «ούτε δεξιά ούτε αριστερά». Ωστόσο, η αμφισβήτησή της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται από τη Βουλή.

Με τη σειρά του το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά», υπενθυμίζοντας πως ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου που με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. «Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε ανάρτησή της (δείτε τη πιο κάτω), η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Εφη Αχτσιόγλου, εξηγεί γιατί είναι προβληματική η δήλωση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις:

Θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες. Το πλαίσιο παρανομίας των αμβλώσεων θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών όπως συνέβαινε στη χώρα μας πριν τη νομιμοποίησή τους και όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες που οι αμβλώσεις είναι παράνομες. Δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας – μειοψηφίας. Δεν υπάρχει πραγματική και νομική σύγκρουση προστασίας ζωής κυοφορούμενου και αυτοδιάθεσης σώματος γυναίκας, στο πλαίσιο των νόμιμων αμβλώσεων όπως οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, και για τον λόγο αυτο δεν νοείται και οποιαδήποτε στάθμιση».

Από την πλευυρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλαύρης, αν και αντίθετος ο ίδιος με την άμβλωση, σημείωσε πως «ο ελληνικός νόμος έχει μια εξαιρετική ισορροπία» και «πρόκειται για έναν σταθμισμένο νόμο που δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω συζήτηση»

«Σε ηθικό επίπεδο για τη διακοπή κύησης, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ωστόσο, σε νομικό πλαίσιο, θα μείνει μια γυναίκα έγκυος και θα την υποχρεώσουμε να γεννήσει; Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που ισχυρίζεται ότι μια γυναίκα που θα μείνει έγκυος πρέπει να της επιβληθεί να γεννήσει το παιδί;» διερωτήθηκε ο κ. Πλεύρης.

Επαναλαμβάνοντας δε ότι ο ίδιος διαφωνεί ηθικά και θρησκευτικά με την άμβλωση, έσπευσε να προσθέσει πως αυτό «δεν μου απαγορεύει να αντιληφθώ ότι είναι δικαίωμα μιας γυναίκας να διακόψει την κύηση. Άρα, όταν κάποιος λέει ότι θα το βάλει σε διαβούλευση, εννοεί ότι θα καταργήσουμε αυτό το δικαίωμα και μια γυναίκα που θα βιαστεί θα την υποχρεώσουμε να γεννήσει;» διερωτήθηκε εκ νέου.

Κλείνοντας, ο υπουργός είπε πως σέβεται απόλυτα το δικαίωμα της κυρίας Καρυστιανού να πολιτευτεί, «αλλά πλέον οι δηλώσεις της θα κρίνονται πολιτικά».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News