Ισπανία – Δυστύχημα: Εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες

Ενας σπασμένος αρμός στις ράγες φαίνεται να είναι η αιτία για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι, όπως σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters, επικαλούμενο πηγές από τις ομάδες των ειδικών που ερευνούν την όλη υπόθεση.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή. Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το κλειδί για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Ερευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο.

Ο Αλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, ο πρόεδρος της Renfe, της διαχειρίστριας εταιρείας του δεύτερου τρένου, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.

Τα πρώτα ευρήματα

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου που εκμεταλλεύεται η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, όμως το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί του το έβδομο και το έκτο, ανέφερε η ίδια πηγή. Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός πάροχος, του οποίου η πλειοψηφία ανήκει στον ιταλικό κρατικά ελεγχόμενο όμιλο σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato.

Η πηγή παρέπεμψε σε φωτογραφία που δείχνει το κενό στην κατακόρυφη ράγα, η οποία εμφανίζεται και σε εικόνα που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης από την ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil). Η περιοχή έχει σημειωθεί με αριθμούς περιστατικών από την αστυνομία, καθώς φωτογραφίζεται από ιατροδικαστικούς πραγματογνώμονες.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Οσκαρ Πουέντε ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον τόπο του δυστυχήματος . Ο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το ατύχημα. Παράλληλα κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και υποσχέθηκε μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. «Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια». Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ. Ο βασιλιάς Φελίπε Στ’ και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.

Ο Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο της Iryo ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο. Ο κατασκευαστής του τρένου, η Hitachi Rail, πραγματοποίησε επιθεώρηση στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης και δεν εντόπισε καμία ανωμαλία, ανέφερε η πηγή στο Reuters. Το τρένο είναι τύπου Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο ιταλικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές. Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούσαν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News