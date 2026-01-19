«Από την Ηετιώνεια στο Καστράκι» Θεματική περιήγηση για ενήλικες από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Iδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, οργανώνει θεματική περιήγηση με τίτλο «Από την Ηετιώνεια στο Καστράκι», την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 13:00-14:30), με σημείο συνάντησης την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης (Κανάρη 11, Δραπετσώνα).

Με την καθοδήγηση της αρχαιολόγου και συγγραφέως Εύης Πίνη, οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν μια διαδρομή που φωτίζει άγνωστες πτυχές της ιστορίας της περιοχής. Η περιήγηση θα ξεκινήσει από τον αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης, που αποτέλεσε μέρος μιας πολυπληθούς προσφυγικής συνοικίας, και θα συνεχιστεί σε εμβληματικά σημεία της παλαιάς Δραπετσώνας, όπως η Γέφυρα του Ρεμπέτη, η πλατεία των Βούρλων, καθώς και οι προσφυγικές κατοικίες και πολυκατοικίες.

Στόχος της δράσης είναι να συστήσει την άγνωστη, για τους περισσότερους, ιστορία των προσφυγικών παραγκουπόλεων της Δραπετσώνας, να αναδείξει την αξία της ιστορικής μνήμης καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News