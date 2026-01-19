Βουλγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος Ράντεφ – προς πρόωρες κάλπες η χώρα

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, πυροδοτώντας σενάρια ότι σχεδιάζει να ιδρύσει δικό του πολιτικό κόμμα ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες ακολουθούν την παραίτηση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Ο Ράντεφ, η θητεία του οποίου θα έληγε κανονικά τον Ιανουάριο του 2027, γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του στο Συνταγματικό Δικαστήριο την Τρίτη. Εφόσον αυτή γίνει δεκτή, καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει προσωρινά η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, έως τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον προσεχή Νοέμβριο.

Ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος έχει εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις για την υιοθέτηση του ευρώ, καθώς και θέσεις που έχουν χαρακτηριστεί φιλορωσικές σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2016 και επανεξελέγη το 2021.

Παρότι το προεδρικό αξίωμα στη Βουλγαρία δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν είχε κρύψει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα.

Η παραίτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας, καθώς η χώρα οδηγείται προς τις όγδοες βουλευτικές εκλογές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Το κατακερματισμένο κοινοβούλιο που προέκυψε από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις δεν επέτρεψε τον σχηματισμό σταθερών κυβερνητικών πλειοψηφιών, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι συνασπισμοί να αποδεικνύονται βραχύβιοι.

Η τελευταία κυβέρνηση συνασπισμού παρέμεινε στην εξουσία για περίπου έναν χρόνο, προτού αναγκαστεί να παραιτηθεί εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και με αφορμή τον κρατικό προϋπολογισμό. Η Βουλγαρία αναμένεται να προσφύγει ξανά στις κάλπες τους επόμενους μήνες, στην όγδοη εκλογική διαδικασία μέσα σε πέντε χρόνια, καθώς η χώρα δεν έχει καταφέρει να εξέλθει από το παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο.

«Πάμε σε εκλογές», δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ο Ρούμεν Ράντεφ από το προεδρικό μέγαρο στη Σόφια, μετά την αποτυχία των τριών μεγαλύτερων κομμάτων να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού νέας κυβέρνησης, έπειτα από την παραίτηση της προηγούμενης.

Στο πλαίσιο των διερευνητικών εντολών, ο πρόεδρος έδωσε στο «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το κόμμα, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα, αποτελώντας τον τρίτο πολιτικό σχηματισμό μέσα στην ίδια εβδομάδα που δήλωσε αδυναμία να συγκροτήσει κυβερνητικό σχήμα.

