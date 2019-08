Η BMW Σειρά 3 Sedan και μια άλλη Μπουντεσλίγκα

Η νέα BMW 3 Series είναι ένα αυτοκίνητο που, για όσους έχουν παρακολουθήσει την πορεία των προγόνων της, οφείλει να κάνει τη διαφορά. Δεν εννοώ μόνο σε απόλυτο αριθμό πωλήσεων – τα στατιστικά κερδών δεν αφορούν τον καταναλωτή αλλά τους μετόχους της εταιρείας. Εννοώ σε ουσία. Σε αθλητικό χαρακτήρα. Σε οδηγική υπεροχή.

Το γράφω αυτό γιατί πρέπει κάποιος να ‘χει «γράψει» χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι μιας «3άρας» για να ορίσει ποιο ακριβώς είναι το επίμαχο. Η BMW 3 Series ήταν -δεν λέμε τώρα, αλλά εδώ και δεκαετίες- το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία. Το ορόσημο. Το σημείο αναφοράς. Το σπορ σεντάν που οι άλλοι ήθελαν να φτάσουν. Αλλά δεν έφταναν. Έστω για λίγο.

Δεν είναι ότι ήταν καλύτερα φτιαγμένη από μία αντίστοιχη Mercedes ή από ένα Audi. Γενικά, οι Γερμανοί βρίσκονται σε ένα παρόμοιο μήκος κύματος όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής των αυτοκινήτων τους. Είναι θέμα μιας άλλης, δικής τους Μπουντεσλίγκα. Μόναχο vs Στουτγάρδη vs Ίνγκολσταντ. Αντιστοίχως, ΒΜW vs Mercedes vs Audi. Η αγία γερμανική τριάδα.

Ο πραγματικός λόγος που τις περασμένες δεκαετίες οι ανταγωνιστές της δεν την έφταναν, ήταν ότι η Σειρά 3 μετάγγιζε έναν αθλητικό χαρακτήρα στην κατηγορία. Υπήρχε ακόμα και στην πιο απλή «3άρα» που έβλεπες παρκαρισμένη στην γειτονιά σου. Κι αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τη σχεδίαση που ανέκαθεν ήταν πιο φρέσκια, πιο νεανική, πιο επιθετική. Είχε να κάνει με την αίσθηση στο τιμόνι, τη δυναμική της οδήγησης, τη συμμετοχικότητα στα δρώμενα.Με αφορμή την έλευση του νέου μοντέλου, ο Klaus Fröhlich, μέλος του Δ.Σ. της BMW, είχε δηλώσει πως η καινούργια Σειρά 3, αυτή με τον κωδικό σασί G20, «πρέπει να νικήσει τους πάντες στη συγκεκριμένη κατηγορία όσον αφορά τα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης». Ναι, είναι κομβικής σημασίας η επιτυχία της Σειράς 3. Είναι η ραχοκοκαλιά των πωλήσεων των βαυαρών.

Να λοιπόν που φτάσαμε στην 7η γενιά της Σειράς 3. Η ιστορία της ξεκίνησε απ΄το μακρινό 1975. Πλέον, ήρθε στην ελληνική αγορά και φιλοδοξεί να μεταδίδει περισσότερη αίσθηση από την προκάτοχό της. Οφείλει να αποδείξει ότι η νέα τεχνολογία αμορτισέρ που πρεσβεύει ανεβάζει σε ένα πιο υψηλό επίπεδο τη σπορ εμπειρία κα την άνεση και να φανεί στην πράξη πως η μείωση κατά 55 kg του συνολικού της βάρους αλλά και τα υποπλαίσια από αλουμίνιο θα δώσουν εκείνα τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να γίνει πάλι το σημείο αναφοράς για τα λεγόμενα «σπορ σεντάν».

Προς το παρόν, είναι διαθέσιμη από δίλιτρους κινητήρες και πάνω. Η φτηνότερη ξεκινά από €44.650 και αφορά τη βενζινοκίνητη έκδοση με τους 184 ίππους. Για εγκυκλοπαιδικούς λόγους, το ίδιο αυτοκίνητο προ φόρων κοστίζει €27.493 ενώ η ισχυρότερη έκδοση, η Μ340i xDrive, αποδίδει 374 PS και κοστίζει €77.850.

Και υπομονή. Αναμένεται την επόμενη χρονιά η κορυφαία έκδοση, η λατρεμένη M3, η βασίλισσα της πλαγιολίσθησης, που αυτές τις μέρες δοκιμάζεται στην πίστα του Nürbugring.

* Ο Γιάννης Κωνσταντόπουλος «οδηγεί» το 4Drivers και ταυτόχρονα εκδίδει το Best of Cars