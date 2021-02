Ελιοτ Χίγκινς, ο Σέρλοκ Χολμς του Διαδικτύου

Εχοντας αποκαλύψει, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν καταφεύγει στη χρήση νευροτοξικών παραγόντων με στόχο την εξόντωση των όποιων αντιπάλων της, ο Χίγκινς θα ήθελε, φυσικά, κάτι αντίστοιχο να μην συμβεί ξανά αλλά δεν θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ούτως ώστε να συμμορφώσει τη Ρωσία.

Grim video of riot police using electric shock batons as they arrest people in Moscow during Navalny protests. @CurrentTimeTv pic.twitter.com/LhYJgNaxTU

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 31, 2021