Η Frontex παίρνει το όπλο της και βάζει τη στολή της

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ενωση να απέχει πολύ από το να αποκτήσει τις δικές της ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις, όπως επιθυμούν και εύχονται κάποιοι, αλλά πλέον διαθέτει το πρώτο της ένοπλο και ένστολο σώμα, επιφορτισμένο με το δύσκολο καθήκον της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της.

Πρόκειται για τη γνωστή Frontex, η οποία ιδρύθηκε το 2004 κι εδρεύει στη Βαρσοβία. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή απέκτησε την πρώτη της στολή, που θα φορούν όσοι και όσες υπηρετούν στις τάξεις της. Σύμφωνα με τους Financial Times το διάρκειας 77 δευτερολέπτων προωθητικό βίντεο μέσω του οποίου η Frontex χαιρέτισε το γεγονός, αντικατοπτρίζει «μία ριζική αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ».

Κατά τα επόμενα χρόνια το προσωπικό της Frontex αναμένεται να αυξηθεί κατά πολλές χιλιάδες. Οι υποστηρικτές της υπηρεσίας δηλώνουν ότι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της «αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειες της Ενωσης να δημιουργήσει λειτουργικούς θεσμούς, ικανούς να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική», εξηγούν οι FT, αναφέροντας ενδεικτικά ότι υπάρχουν ευρωπαίοι αξιωματούχοι που αρέσκονται να επισημαίνουν πως οι ΗΠΑ είχαν τη δική τους ακτοφυλακή πριν αποκτήσουν το δικό τους πολεμικό ναυτικό.

For the first time, the European Union has its own uniformed service – the European Border and Coast Guard standing corps. And here’s a sneak peak of the uniform they will be wearing to represent the 🇪🇺 at its borders #StandingCorps pic.twitter.com/3bZrsy16t7

— Frontex (@Frontex) January 11, 2021