Οι αλήθειες και το αμερικανικό ταξίδι της Κάμαλα Χάρις

Κάθε πρωί, στη συμβολή των οδών Μπάνκροφτ και Μπράουνινγκ, δίπλα στο σπίτι της, στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, η εξάχρονη Κάμαλα περίμενε με ανυπομονησία το λεωφορείο με το κίτρινο χαρακτηριστικό χρώμα, που θα την πήγαινε στο σχολείο.

Το δημοτικό Thousand Oaks βρισκόταν στη βόρεια πλευρά της πόλης, κοντά στο περίφημο πανεπιστήμιο, το UC Berkeley. Στα βόρεια, πάνω στους λόφους, έμεναν στην πλειοψηφία τους οικογένειες λευκών, της ανώτερης μεσαίας τάξης και ακόμα πιο πάνω.

Το σπίτι της Κάμαλα Χάρις βρισκόταν στη νότια πλευρά, στην «πεδιάδα», κοντά στα νερά του Κόλπου, με θέα τις δύο μεγάλες γέφυρες, που κατέληγαν απέναντι στους ουρανοξύστες του Σαν Φρανσίσκο. Σε αυτή τη γειτονιά ζούσαν κυρίως μαύροι, χαμηλού εισοδήματος. Εκεί λοιπόν, έμενε στον πάνω όροφο ενός διώροφου ξύλινου σπιτιού, με τους μετανάστες γονείς της, από την Τζαμάικα ο πατέρας της, Ντόναλντ Χάρις, και από την Ινδία η μητέρα της, Σάμαλα Γκόπαλαν, και την κατά δύο χρόνια μικρότερη αδελφή της, Μάγια.

Γιατί όμως ένα μικρό μαύρο κορίτσι να πρέπει να πάρει το λεωφορείο για να φτάσει μετά από 40 λεπτά σε ένα δημόσιο σχολείο, σε μία συνοικία τόσο διαφορετική; Γιατί δεν πήγαινε σε ένα κοντινό της με τα πόδια, όπου ανήκε βάσει της διεύθυνσης κατοικίας;

Η απάντηση έχει να κάνει με την ιστορία των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ, αλλά και τη ριζοσπαστική πρωτοπορία που ανέκαθεν χαρακτήριζε το Μπέρκλεϊ. Ηταν το 1970 και δύο χρόνια νωρίτερα, η πόλη είχε ξεκινήσει ένα πείραμα που παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι ακτιβιστές του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα.

Το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη φυλετική ομοιομορφία των σχολείων και να μοιράσει τα παιδιά σε όλη την πόλη, μεταφέροντάς τα δωρεάν με λεωφορεία. Σε μία κοινωνία, όπως η αμερικανική, βαθιά διαιρεμένη με βάση το χρώμα του δέρματος, αυτή ήταν μία επαναστατική κίνηση. Το Μπέρκλεϊ άλλωστε, ήταν μία πόλη που επαναστατούσε συχνά εναντίον του κατεστημένου –ειδικά τη δεκαετία του ’60– και αυτό ήταν ένα ακόμα «παράσημο» στη μακρά του ιστορία αντιγνωμίας.

Ετσι, λοιπόν, το δημοτικό όπου πήγαινε η Κάμαλα βρέθηκε το 1969 να έχει 40% μαύρους μαθητές (τότε, ήταν ακόμα αποδεκτή η ονομασία «νέγροι») και 53% λευκούς (Καυκάσιοι, η επίσημη ονομασία). Πριν ξεκινήσει το εγχείρημα της μεταφοράς μαθητών με τα λεωφορεία (busing, όπως λέγεται στις ΗΠΑ), το ποσοστό ήταν 2,5% έναντι 95% αντίστοιχα.

Το 1971, έπειτα από μία ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το ίδιο πρόγραμμα ξεκίνησε σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή και συχνά βίαια επεισόδια στις τοπικές κοινωνίες.

Ακόμα και σήμερα, παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα για την αμερικανική κοινωνία, το οποίο στάθηκε αιτία μιας έντονης αντιπαράθεσης, σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, ανάμεσα στην τότε γερουσιαστή Χάρις και στον Τζο Μπάιντεν, στη διάρκεια ενός debate των υποψηφίων για το χρίσμα των Δημοκρατικών, τον Ιούνιο του 2019. Ο καβγάς τους, μάλιστα, λίγο έλειψε να της στοιχίσει την αντιπροεδρία. Ο Μπάιντεν της το συγχώρησε, όπως έδειξε η εξέλιξη της σχέσης τους –αν και λέγεται ότι κάποιοι στενοί συνεργάτες του, όχι.

Στο Μπέρκλεϊ του ’68, πάντως, υπήρχε ομοφωνία. Την απόφαση για την ενσωμάτωση των μαύρων μαθητών πήρε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο μαζί με 650 γονείς που είχαν δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση.

There was a little girl in California who was bussed to school. That little girl was me. #DemDebate pic.twitter.com/XKm2xP1MDH

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 28, 2019