Νέες απειλές Τραμπ προς την Κούβα

Αφού είπε πριν λίγες ημέρες ότι η Κούβα «είναι έτοιμη να πέσει», ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου τη νησιωτική χώρα, την Κυριακή, προειδοποιώντας την Αβάνα να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ, αν θέλει πετρέλαιο.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στο Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.

Απαντώντας, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφαλείας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να της τα πουλήσει.

Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Ο Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

