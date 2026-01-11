Αντιμέτωπη με τον απόλυτο διχασμό η δυναστεία των Μέρντοκ

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που οι οικογένειες συγκεντρώνονται. Και μέχρι φέτος οι Μέρντοκ δεν αποτελούσαν εξαίρεση. Με τα μέλη της δυναστείας των μέσων ενημέρωσης σκορπισμένα σε όλον τον κόσμο, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ήταν σπάνιες, αν και το 2008, σύμφωνα με τον βιογράφο Μάικλ Γουλφ, οι Μέρντοκ πέρασαν τις γιορτές μαζί, σε έναν στολίσκο ιδιωτικών γιοτ, όπως αναφέρει σε άρθρο του το BBC.

Πιο συχνά, τα τελευταία χρόνια, ήταν ο Ρούπερτ Μέρντοκ –για πολλές δεκαετίες ο πιο ισχυρός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο– και η κόρη του Ελίζαμπεθ που έβρισκαν χρόνο ο ένας για τον άλλον. Φέτος εκείνη θα είχε σίγουρα χώρο να φιλοξενήσει τον πατέρα της στο πολυτελές σπίτι που έχει ανακαινίσει στα όρια των Κότσγουολντς.

Ομως, μετά από μια σκληρή δικαστική μάχη κεκλεισμένων των θυρών στη Νεβάδα και από μια τελική συμφωνία που απέκλεισε οριστικά την Ελίζαμπεθ και δύο από τα αδέλφια της από την οικογενειακή επιχείρηση, οι σχέσεις παραμένουν πιθανότατα υπερβολικά τεταμένες ακόμη και για να προτείνει η «ειρηνοποιός» της οικογένειας ένα κοινό στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η Ελίζαμπεθ, το μεγαλύτερο παιδί του Ρούπερτ από τον δεύτερο γάμο του, είναι συνιδρύτρια και εκτελεστική πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής Sister, η οποία βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως «Black Doves», «The Split» και «This Is Going To Hurt».

Οπως σημειώνει η Κέιτ Ράζαλ, δημοσιογράφος του BBC, υπεύθυνη για θέματα ΜΜΕ και πολιτισμού, αναφερόμενη στην Ελίζαμπεθ Μέρντοκ, «βάσει της δικής μου εμπειρίας είναι γενναιόδωρη, έξυπνη και εργατική».

Οι φίλοι της είναι πιστοί και προστατεύουν την ιδιωτικότητά της. Κανείς από όσους μίλησε η Ράζαλ δεν είχε κακή κουβέντα να πει γι’ αυτήν. Πολλοί, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στο οικογενειακό μέτωπο – ακόμη κι αν η Ελίζαμπεθ, ο μικρότερος αδελφός της Τζέιμς και η ετεροθαλής μεγαλύτερη αδελφή της Προύντενς είναι ο καθένας περίπου κατά ένα δισεκατομμύριο δολάρια πλουσιότερος.

Τα χρήματα δεν αντισταθμίζουν έναν πατέρα που αποφάσισε να διαλύσει την οικογένειά του επειδή πίστευε ότι αυτό εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της επιχείρησής του. Οι Μέρντοκ ποτέ δεν υπήρξαν μια παραδοσιακή οικογένεια – ένας λόγος για τον οποίο η ιστορία τους λέγεται ότι ενέπνευσε τους αγώνες εξουσίας και τις πισώπλατες μαχαιριές της πολυβραβευμένης τηλεοπτικής σειράς «Succession». Ομως αυτή τη φορά το ρήγμα μοιάζει πιο μόνιμο.

Η σχέση του Τζέιμς Μέρντοκ με τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του Λάχλαν φαίνεται κατεστραμμένη. Νωρίτερα φέτος χαρακτήρισε τον πατέρα του «μισογύνη» σε συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό The Atlantic και αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις συμπεριφορές του Ρούπερτ κατά τη δικαστική διαμάχη ως «διαστρεβλωμένες».

Είναι γνωστό ότι αισθάνεται προδομένος και εξοργισμένος από την απόφαση του Ρούπερτ να αναγκάσει τον ίδιο, την Ελίζαμπεθ και την Προύντενς να κόψουν επίσημα τους δεσμούς τους με τη Fox Corp και τη News Corp. Καθοδηγούμενος από φόβους για την πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση που ενδεχομένως θα ήθελαν να δώσουν στις εταιρείες μετά τον θάνατό του, ο μεγιστάνας των μέσων προσπάθησε να αλλάξει τους όρους ενός καταπιστεύματος που έδινε ίσο έλεγχο στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του μετά τον θάνατό του.

Ο Λάχλαν, τον οποίο ο Ρούπερτ είχε ήδη επιλέξει για να διοικήσει την επιχείρηση, είναι πλέον –οριστικά– ο μόνος που θα πάρει τα ηνία μετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο Λάχλαν και ο Ρούπερτ Μέρντοκ έχασαν στην πραγματικότητα τον πρώτο γύρο της δικαστικής τους διαμάχης. Το καταπίστευμα είχε συσταθεί το 1999, όταν ο Ρούπερτ χώρισε από την Αννα, μητέρα του Λάχλαν, της Ελίζαμπεθ και του Τζέιμς.

Ο δικαστής έκρινε ότι η προσπάθεια αλλαγής του καταπιστεύματος έγινε κακόπιστα. Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, οι αντιμαχόμενες πλευρές κατέληξαν τελικά σε συμφωνία. Ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς συμφώνησαν να πουλήσουν τις μετοχές τους, αποδεχόμενοι όρους που περιλαμβάνουν την απαγόρευση να αγοράσουν στο μέλλον οποιοδήποτε μερίδιο στην οικογενειακή εταιρεία.

«Είναι ένα θλιβερό τέλος», δήλωσε στην εκπομπή The Media Show η Κλερ Ατκινσον, της οποίας η βιογραφία του Ρούπερτ Μέρντοκ θα κυκλοφορήσει το 2026. «Αυτά τα παιδιά δούλεψαν στην επιχείρηση, μεγάλωσαν μέσα στην επιχείρηση, και το δελτίο Τύπου έλεγε: “Δεν μπορείτε να αγοράσετε μετοχές αυτής της εταιρείας”. Ουσιαστικά έλεγε: “Μη χτυπήσετε την πόρτα φεύγοντας”».

Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο προσέθεσε ακόμη ότι «αυτό το ρήγμα είναι εξαιρετικά μόνιμο. Νιώθω ότι ο Τζέιμς και ο Ρούπερτ δεν θα γεφυρώσουν ποτέ τις διαφορές τους». Ο Λάχλαν Μέρντοκ έχει δηλώσει ότι η διευθέτηση είναι «καλά νέα για τους επενδυτές» και «μας δίνει σαφήνεια για τη στρατηγική μας στο μέλλον».

Η επιτυχημένη ηγεσία του στη Fox Corp –όπου είναι διευθύνων σύμβουλος από το 2019 (και έγινε πρόεδρος της Fox και της News Corp το 2023, όταν ο πατέρας του έγινε επίτιμος πρόεδρος)– έκανε τη συμφωνία πιο ακριβή. Η μετοχή της Fox Corp έχει διπλασιαστεί υπό τον Λάχλαν, ενώ η προεδρία Ντόναλντ Τραμπ έφερε μια εκρηκτική άνοδο τηλεθέασης. Αυτό αύξησε το ποσό που έπρεπε να καταβάλει στα αδέλφια του για να αποχωρήσουν – μια μάλλον ανεπιθύμητη παρενέργεια. Παρά την αποζημίωση, λέει η Ατκινσον, «υπάρχει ένα ρήγμα στην εταιρεία και ένα ρήγμα στην οικογένεια».

Δικαστικές διαμάχες, ρήγματα και ένας γηράσκων πατριάρχης

Η Ελίζαμπεθ και η ετεροθαλής αδελφή της Προύντενς λέγεται ότι επικεντρώνονται στο να προχωρήσουν μπροστά. Ο πατέρας τους έκλεισε τα 94 τον Μάρτιο, με τη δικαστική μάχη σε πλήρη εξέλιξη. Οι αδελφές γνωρίζουν ότι δεν θα βρίσκεται εδώ για πάντα και, όπως αναφέρει το BBC, ευελπιστούν ότι το ρήγμα που δημιουργήθηκε, κάποια στιγμή θα κλείσει.

Οσο κι αν έχουν νιώσει προδομένες (και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ένιωσαν, και μάλιστα πολύ επώδυνα), υπάρχει η επίγνωση ότι τα χρόνια που του απομένουν λιγοστεύουν. Ωστόσο ίσως να είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμφιλίωση.

Ο Λάχλαν φιλοξένησε το ετήσιο πάρτι του για την αυστραλιανή ελίτ στο παραθαλάσσιο σπίτι του στο Σίδνεϊ. Η Fox Corp μπορεί να δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, αλλά λέγεται ότι προτιμά τον πιο χαλαρό αυστραλιανό τρόπο ζωής – ακόμη κι αν αυτό σημαίνει επαγγελματικές κλήσεις μέσα στη νύχτα λόγω διαφοράς ώρας, καθώς και πολλά ταξίδια.

Η Ατκινσον λέει ότι είναι δημοφιλής και αγαπητός στον επιχειρηματικό κόσμο. «Η δυσκολία που έχει ο Λάχλαν είναι ότι, παρότι είναι επικεφαλής εδώ και χρόνια, όλοι θα θεωρούν πάντα πως κάθε απόφαση είναι του Ρούπερτ. Δεν θα θέλει ποτέ να πει “αυτό είναι δικό μου”, και έτσι είναι δύσκολο να βγει από τη σκιά του πατέρα του».

Ταυτόχρονα, ο Ρόντνεϊ Μπένσον, καθηγητής Μέσων, Πολιτισμού και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει στο BBC ότι, ενώ ο Ρούπερτ παραμένει παρών στην εταιρεία, «αυτό που είναι πραγματικά μοναδικό στην προσέγγιση του Λάχλαν –ή που θα είναι μοναδικό– δεν έχει ακόμη αναδειχθεί πλήρως».

Η στρατηγική του Λάχλαν: «Η επιχείρηση πάνω από την πολιτική»

Το Fox News είναι η οικονομική μηχανή παραγωγής μετρητών, κάτι που ίσως εξηγεί τις ανησυχίες του Ρούπερτ ότι τα παιδιά του θα ήθελαν να αλλάξουν τον πολιτικό προσανατολισμό του. Υπό τον Λάχλαν ακολουθείται μια επιτυχημένη στρατηγική επέκτασης στον ψηφιακό χώρο και στο streaming, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δωρεάν, διαφημιζόμενη πλατφόρμα βίντεο κατ’ απαίτηση, Tubi.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρούπερτ και ο Λάχλαν Μέρντοκ αναμενόταν να είναι μέρος μιας ομάδας επενδυτών που προσπαθούσαν να αγοράσουν το TikTok στις ΗΠΑ. Η μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, ανακοίνωσε στο προσωπικό ότι υπέγραψε συμφωνία για την πώληση μέρους του TikTok σε ομάδα κυρίως αμερικανών επενδυτών. Τα ονόματα του Λάχλαν και του Ρούπερτ δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της Fox Corporation για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ο Λάχλαν δήλωσε ότι το Tubi πέτυχε ταχεία αύξηση εσόδων και χρόνου θέασης, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως η κορυφαία premium πλατφόρμα βίντεο κατ’ απαίτηση με διαφημίσεις στις ΗΠΑ. «Με χαρά ανακοινώνω ότι το Tubi πέρασε σε κερδοφορία αυτό το τρίμηνο», πρόσθεσε. «Είναι ένα εξαιρετικό ορόσημο».

Είπε επίσης ότι το Fox News διατήρησε ισχυρή τηλεθέαση καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, εδραιώνοντας τη θέση του ως το πιο δημοφιλές καλωδιακό δίκτυο στην prime time και οδηγώντας στα υψηλότερα διαφημιστικά έσοδα τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου στην ιστορία της Fox.

Η 70χρονη καριέρα του Ρούπερτ Μέρντοκ τον ανέδειξε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πάντι Μάνινγκ (συγγραφέα του «The Successor: The High-Stakes Life of Lachlan Murdoch») ως «ταυτόχρονα παρεμβατικό αρχισυντάκτη και πολιτικό ρυθμιστή ισχύος». Προσθέτει όμως: «Ο Λάχλαν είναι λιγότερο δημοσιογράφος και πολιτικός διαμεσολαβητής από τον πατέρα του, αλλά και περισσότερο επιχειρηματίας. Αν κοιτάξει κανείς τις συμφωνίες που έχει κάνει ο Λάχλαν στην καριέρα του, δεν είχαν στόχο να αυξήσουν την πολιτική επιρροή του. Από το ψηφιακό real estate μέχρι τα στοιχήματα, το εμπορικό ραδιόφωνο και το Tubi, οι επενδυτικές αποφάσεις του εστιάζουν στο οικονομικό αποτέλεσμα, όχι στην ενίσχυση των πολιτικών διαπιστευτηρίων του».

Ωστόσο, ο καθηγητής Μπένσον υποστηρίζει ότι το σημαντικό χρέος που ανέλαβαν οι επιχειρήσεις Μέρντοκ στο πλαίσιο του διακανονισμού με τα αδέλφια του Λάχλαν αυξάνει την πίεση για κερδοφορία και, κατά συνέπεια, για «πολιτικά σκανδαλοθηρική… δημοσιογραφία».

«Ο αποδεδειγμένος τρόπος να είσαι κερδοφόρος στην καλωδιακή/streaming ενημέρωση δεν είναι να γίνεις πιο κεντρώος και πολιτισμένος· είναι να γίνεις πιο ακραίος, πιο πολωτικός και πιο πρόθυμος να προκαλείς θόρυβο», τονίζει στο BBC. Ο Ρούπερτ είχε απευθείας γραμμή με κορυφαίους πολιτικούς για δεκαετίες. Τον Σεπτέμβριο βρέθηκε στη λίστα καλεσμένων του προέδρου Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Πέρασε σχεδόν δύο εβδομάδες στο Λονδίνο και βρισκόταν στα γραφεία της News UK σχεδόν κάθε μέρα.

Παρότι ο Λάχλαν διοικεί πλέον την εταιρεία, ο πατέρας του παραμένει εμπλεκόμενος. Ο Ρούπερτ, στα 94 του, περιγράφεται ως «ο πιο οξυδερκής άνθρωπος στο δωμάτιο» και ως «ένας άνθρωπος που αγαπά τις εφημερίδες και έχει μελάνι στις φλέβες του». Η φωνή του μπορεί να είναι λίγο πιο ήπια, αλλά πνευματικά παραμένει εξίσου δυνατός και επιδραστικός.

Κάποια στιγμή ο αρχισυντάκτης των Times τον σύστησε σε έναν ελαφρώς αιφνιδιασμένο νεαρό δημοσιογράφο στο γραφείο σύνταξης και του ζήτησε να δείξει στο «αφεντικό» τη νέα εφαρμογή Live της εφημερίδας και τα στοιχεία για την αλληλεπίδραση των αναγνωστών με συγκεκριμένες ιστορίες.

Ο Ρούπερτ μίλησε επίσης με τον Φρέιζερ Νέλσον, πρώην αρχισυντάκτη του Spectator και νυν αρθρογράφο των Times. Συζήτησαν τη στροφή της εταιρείας προς το βίντεο και τη δουλειά που δοκίμαζε ο Νέλσον στο σύντομο βίντεο. Ο Ρούπερτ ήθελε επίσης να μιλήσει με το νέο «αστέρι» της εφημερίδας για το αν ο Νάιτζελ Φάρατζ θα καταλήξει στην κυβέρνηση.

Μια οικογένεια «βαθιά διχασμένη»

Μερικούς μήνες μετά τη διευθέτηση της διαμάχης για το οικογενειακό καταπίστευμα, ο Μάνινγκ υποστηρίζει ότι οι Μέρντοκ είναι «βαθιά διχασμένοι». «Ενώ ο Λάχλαν συνεργάζεται στενά με τον πατέρα του, καταλαβαίνω ότι παραμένει αποξενωμένος από τα μεγαλύτερα αδέλφια του», αναφέρει.

Με διορατικότητα, η Αννα Μέρντοκ, μητέρα του Λάχλαν, του Τζέιμς και της Ελίζαμπεθ, είχε προβλέψει μεγάλο μέρος της διαμάχης ήδη από τη δεκαετία του 1980. Στο μυθιστόρημά της «Family Business», η Αννα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, έγραψε για την άνοδο μιας φανταστικής δημοσιογραφικής δυναστείας και εξερεύνησε τη ζήλια, τον ανταγωνισμό μεταξύ αδελφών και το πώς η γονεϊκή εξουσία μπορεί να διαβρώσει τις οικογενειακές σχέσεις. Η πλοκή του βιβλίου, που εκδόθηκε όταν τα παιδιά της ήταν ακόμη έφηβοι, περιγράφει πώς τα παιδιά ενός εκδότη διαμορφώνονται από έναν γονέα που τα μετατρέπει σε ανταγωνιστές, σε έναν αγώνα εξουσίας.

Δέκα χρόνια μετά την έκδοσή του –όταν πλέον είχαν χωρίσει και ο Ρούπερτ είχε παντρευτεί την τρίτη σύζυγό του, Γουέντι Ντενγκ– η Αννα έδωσε συνέντευξη σε αυστραλιανό γυναικείο περιοδικό, όπου ρωτήθηκε ποιο από τα παιδιά της θα ήταν καταλληλότερο να διαδεχθεί τον πρώην σύζυγό της.

«Στην πραγματικότητα δεν θα ήθελα κανένα», απάντησε. «Νομίζω ότι είναι όλοι τόσο καλοί που θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι επιθυμούν. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει πολύς πόνος και δυσκολία με αυτή τη διαδοχή. Σε αυτή την ηλικία δεν χρειαζόταν να ζήσουν τόσο μεγάλη πίεση».

Το οικογενειακό καταπίστευμα, που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ρούπερτ και της Αννας στο πλαίσιο του διαζυγίου τους, ήταν ο τρόπος της να διασφαλίσει το μέλλον των παιδιών της, εξασφαλίζοντας ισότητα μετά τον θάνατο του Ρούπερτ. Ομως αυτό κατέρρευσε. Και μαζί με αυτό ίσως να κατέρρευσαν οριστικά και οι σχέσεις του με τρία από τα έξι παιδιά του.

