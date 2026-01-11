«Ναι» της κυβέρνησης στις δύο συναντήσεις με τον Μητσοτάκη που ζήτησαν οι αγρότες

Θετική είναι η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα των αγροτών να πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη.

«Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη», ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν», πρόσθεσαν.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζήτησαν δύο συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, κατά τη συνεδρίασή τους το Σάββατο: η πρώτη με τους εκπροσώπους των αγροτών και η δεύτερη με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News