Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης σε πρόσφατη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
|Χαλκιόπουλος Νίκος/Intime
Ελλάδα

Συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου», παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Δημήτρη Χούπη

Protagon Team Protagon Team 11 Ιανουαρίου 2026, 18:03

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».

Οπως ανακοινώθηκε, τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:

– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού

– Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου

– Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης

– Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας

– Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

– Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού

