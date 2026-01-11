Θεσσαλονίκη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών με κυβερνητικά στελέχη

Σε θετικό κλίμα έγινε η σημερινή συνάντηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών με βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη της Α’ και Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης που είχε ως επίκεντρο το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η συνομοσπονδία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι της συνομοσπονδίας κατέθεσαν τις απόψεις τους για το θέμα, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, αναδεικνύοντας τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας τους.

Συμμετείχαν από την πλευρά της Πολιτείας ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, καθώς και οι βουλευτές Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Φάνης Παπάς και Θόδωρος Καράογλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διάλογος ήταν ουσιαστικός και εποικοδομητικός, ενώ προέκυψαν θετικά συμπεράσματα, τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πρότασης που θα καταθέσει η συνομοσπονδία.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί, ωστόσο έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα συνάντησή του στο υπουργείο με αντιπροσωπεία της συνομοσπονδίας.

Μέσα στις επόμενες ημέρες η συνομοσπονδία θα καταθέσει επίσημα την πρότασή της στο διοικητικό συμβούλιο.

Για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση κατά την οποία η πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στις ομοσπονδίες.

Εφόσον λάβει θετική ψήφο, θα αποσταλεί στην ΑΑΔΕ και θα αποτελέσει τη συλλογική θέση της συνομοσπονδίας, η οποία θα κατατεθεί και επίσημα κατά την κάθοδο των μελών της στην Αθήνα.

