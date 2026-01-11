Ο Ρούμπιο και τo παιχνίδι για τη διαδοχή του Τραμπ

«Δημοσίως αγαπούν ο ένας τον άλλον, νιώθουν ο ένας τον άλλον, στηρίζουν ο ένας τον άλλον και μετατρέπουν τα προγράμματά τους για να διασφαλίσουν ότι θα βλέπονται δύο φορές τον μήνα, για ‘‘δεκατιανό’’ τουλάχιστον». Και όχι μόνο. Ο ένας από το εν λόγω δίδυμο, «ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναγνωρίζει τον άλλο, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ως τον μόνο πιθανό υποψήφιο για τον Λευκό Οίκο το 2028. Αυτή όμως είναι η βιτρίνα. Διότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τους τελευταίους δύο μήνες». Τα παραπάνω έγραψε ο Μάριο Πλατέρο στην Corriere della Sera.

Γιατί, όμως, έχουν αλλάξει τα «πράγματα» και το ψωμοτύρι του κολατσιού των Ρούμπιο-Βανς έχει ξινίσει; «Διάφορα ζητήματα, που πρέπει να ξεκαθαρίσουν μέχρι το τέλος του 2026, έχουν ανακατέψει την τράπουλα εντός της κυβέρνησης και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», εξήγησε το δημοσίευμα, «ανοίγοντας ξανά το θέμα της προεδρικής κούρσας του 2028». Ποια είναι αυτά τα ζητήματα; Αυτό της Βενεζουέλας, το Ουκρανικό όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου, η Γάζα και, βέβαια, «οι δυσκολίες στο πλαίσιο των MAGA».

O Πλατέρο απέδωσε στις κινήσεις ή και στο ένστικτο του Ρούμπιο την αλλαγή της κατάστασης. «Ο τρόπος που χειρίστηκε ορισμένα κρίσιμα για τις ΗΠΑ ζητήματα περιόρισε την ευφορία του προέδρου του, συν το γεγονός ότι διαισθάνθηκε κάποιες εσωτερικές πολιτικές ευκαιρίες που επαναπροσδιορίζουν το κόμμα. Ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο, και λόγω Τσάρλι Κερκ, φλέρταρε τη χριστιανική-φονταμενταλιστική πτέρυγα του κόμματος, στο συνέδριο του Turning Point, που διοργανώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, άφησε έξυπνα το πεδίο στον Βανς».

Ο Πλατέρο έγραψε ότι οι MAGA έχουν διαιρεθεί σε διάφορες πτέρυγες, με πιο ακραία τη «νεοναζιστική», η οποία στρέφεται «εναντίον των μαύρων, των εβραίων και των μειονοτήτων γενικότερα». Αυτή η φράξια έχει αρχηγό της τον Νικ Φουέντες. «Στο [προαναφερθέν] συνέδριο ο Φουέντες αποκάλεσε τον Βανς ‘‘χοντρό, ομοφυλόφιλο και προδότη της φυλής’’, αλλά ο Βανς δεν αντέδρασε και δεν χάραξε κόκκινη γραμμή. Αντιθέτως, άνοιξε την καρδιά του στην άκρα Δεξιά.

»‘‘Δεν κομίζω λίστα καταγγελιών ή προγραφών και αποβολών από την πλατφόρμα’’ είπε. ‘‘Το κίνημα [οι MAGA] έχει πολύ πιο σημαντικά πράγματα να κάνει από το να αλληλοακυρώνεται’’. Ηταν επικίνδυνη και αδύναμη επιλογή, στο όνομα της ενότητας των MAGA, όχι όμως και του κόμματος. Και αυτό δεν θα αποτρέψει την ήττα των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου» σχολίασε ο Πλατέρο. Και συνέχισε.

«Αυτός είναι ο λόγος που ο Ρούμπιο ήταν και παραμένει στο περιθώριο. Αν πραγματικά έχει φιλοδοξίες για τον Λευκό Οίκο του 2028, πρέπει να αφήσει στους Τραμπ-Βανς το βάρος της αναμενόμενης πολιτικής ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές. Ομως δεν θα τεθεί στο περιθώριο στην εξωτερική πολιτική, όπου, μέχρι στιγμής, έχει επανειλημμένως σώσει τον Τραμπ από τη φωτιά». Δόθηκαν πάλι οι σχετικές εξηγήσεις: «Ο Ρούμπιο απέτρεψε τα λάθη του Στιβ Γουίτκοφ, παρενέβη την τελευταία στιγμή για να τροποποιήσει το ειρηνευτικό σχέδιο της Μόσχας, αυτό των “28 σημείων’’, και αποκατέστησε τον διάλογο με την ΕΕ.

»Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα ήταν ευθύνη δική του και του υπουργείου του. Αντί για αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας, προτίμησε την αλλαγή ηγεσίας. Διατήρησε επαφή με τη νέα πρόεδρο Ροντρίγκες και έμαθε το μάθημα του Ιράκ, ότι η εξάλειψη όλης της άρχουσας τάξης είναι λάθος. Και όταν ο Τραμπ ήταν έτοιμος να καταστρέψει τα πάντα με τη ρητορική του στο στυλ ‘‘θα κυβερνήσουμε τη Βενεζουέλα’’, ο Ρούμπιο εμφανίστηκε ξανά ως ο ενήλικος και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους».

Ο Πλατέρο χαρακτήρισε τις προσωπικές πολιτικές του Ρούμπιο «δύσκολα παιχνίδια» και έθεσε τις παραμέτρους τής επίσης προσωπικής μελλοντικής επιτυχίας του. «Αν δρέψει δάφνες στην εξωτερική πολιτική μέσα σε έναν χρόνο, θα μπορέσει να επανασυνδεθεί με την εσωτερική πολιτική, αφού έχει άριστες σχέσεις με την εβραϊκή κοινότητα, είναι πιστός στον Τραμπ και ευθυγραμμισμένος με τη συντηρητική βάση, όμως διατηρεί δεσμούς και με τους παλιούς κεντρώους. Πάνω απ’ όλα, δε, βασίζεται στη λατινοαμερικανική εκλογική πελατεία του».

Θεωρώντας ότι οι εξελίξεις είναι αναπότρεπτες (η «επιτυχία στην εξωτερική πολιτική», η «ήττα Τραμπ-Βανς τον Νοέμβριο», η «δύναμη της εκλογικής βάσης του Ρούμπιο»), ο Πλατέρο μπήκε στον πειρασμό να τοποθετηθεί ως προς το κατά πόσον «αυτά είναι αρκετά για να τον καταστήσουν αξιόπιστο για τον Λευκό Οίκο του 2028». Απάντησε μόνος του στο δικό του ερώτημα, αλλά έμμεσα: «Στην Ευρώπη ο Ρούμπιο είναι σίγουρα προτιμότερος του Βανς, αλλά ο δρόμος του είναι ανηφορικός». Γιατί; «Επειδή υπάρχει και ο μεγαλύτερος υιός Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ».

Κλείνοντας το κείμενό του ο Πλατέρο μάς πληροφόρησε ότι στις ΗΠΑ διεξάγονται ήδη δημοσκοπήσεις περί προεδρικών εκλογών 2028. Ποιοι, δηλαδή, θα είναι οι υποψήφιοι. Σε ό,τι αφορά τους Ρεπουμπλικανούς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη του χρίσματος μάλλον θα παιχτεί μεταξύ των Βανς και Τραμπ τζούνιορ, αφού ο Ρούμπιο δεν ξεκολλάει από τα μονοψήφια ποσοστά, γύρω στο 7%. Οπότε, γιατί ο αρθρογράφος έστρεψε τον προβολέα επάνω του; «Ο Ρούμπιο αντιμετωπίζει μεν δύσκολη πρόκληση, όμως τίποτε δεν είναι αδύνατον αν συνεχίσει να παίζει σωστά τα χαρτιά του, αν πετύχει στη Βενεζουέλα και αν έχει λίγη τύχη».

