Τα «μυστικά» της Mercosur και η Ελλάδα

Την περασμένη Παρασκευή και έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια άγονων διαπραγματεύσεων, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενέκριναν, με ενισχυμένη πλειοψηφία (σ.σ. καταψήφισαν Γαλλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία), την εταιρική (εμπορική) συμφωνία-πλαίσιο με τις χώρες της Mercosur στη Λατινική Αμερική.

Η συμφωνία αυτή, η οποία έχει συναντήσει σφοδρότατες αντιδράσεις κυρίως από τους αγρότες σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών (ιδιαίτερα στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα, καθώς το αίτημα για απόρριψη της συμφωνίας είχε συμπεριληφθεί και στον κατάλογο των ελλήνων αγροτών προς την κυβέρνηση στις τρέχουσες κινητοποιήσεις), δεν περιορίζεται στο εμπόριο και στις επενδύσεις, αλλά επεκτείνεται στην πολιτική συνεργασία και στον διάλογο με έμφαση σε τομείς όπως η μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η περιβαλλοντική προστασία, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας κ.ά.

Ωστόσο, το εμπορικό σκέλος της είναι αυτό που την καθιστά τόσο σημαντική για την ΕΕ. Η συμφωνία θα καλύπτει πολλούς τομείς και θα δημιουργήσει, μόλις αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως, τη μεγαλύτερη ελεύθερη εμπορική περιοχή του πλανήτη, καλύπτοντας περίπου 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η ΕΕ είναι, με ποσοστό 17%, ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος της Mercosur στο εμπόριο αγαθών, πίσω από την Κίνα και μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2024, η ΕΕ εξήγαγε αγαθά αξίας 55,2 δισ. ευρώ, ενώ εισήγαγε αγαθά 56 δισ.ευρώ προς τη Mercosur. Το εμπόριο υπηρεσιών το 2023 (τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία) ανήλθε σε 42 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα στήριξε τη συμφωνία διότι αναγνωρίζει τις σημαντικές προοπτικές για το εμπόριο και την ανάπτυξη, υποστηρίζει τη γεωπολιτική σημασία της λόγω του ανταγωνισμού με Κίνα και ΗΠΑ, αλλά και επειδή το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε σειρά διασφαλίσεων για τη στήριξη των ευρωπαίων αγροτών και παραγωγών. Παράλληλα, η προστασία σημαντικών ελληνικών προϊόντων με την ένδειξη Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) υπήρξε ένα από τα θετικά σημεία της συμφωνίας για την Αθήνα.

Οι ερωταπαντήσεις που ακολουθούν επιδιώκουν να ρίξουν φως σε ορισμένες από τις βασικότερες πτυχές της συμφωνίας.

Τι είναι η Mercosur με την οποία υπεγράφη η συμφωνία;

Η Mercosur ιδρύθηκε το 1991 για να προωθήσει την περιφερειακή οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική, βασιζόμενη στο πρότυπο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), αλλά χωρίς τα υπερεθνικά στοιχεία της. Τα μέλη της είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη. Οι τέσσερις χώρες έχουν επιδιώξει να δημιουργήσουν μία τελωνειακή ένωση με κοινούς εξωτερικούς δασμούς και με τελικό στόχο μία ενιαία αγορά. Ωστόσο, τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν κατά καιρούς αντιμετωπίσει τα μέλη της δεν έχουν επιτρέψει την ευόδωση των αρχικών φιλόδοξων στόχων.

Ποια είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας;

Πρέπει κατ’ αρχήν να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση μιλάμε για δύο συμφωνίες που αργότερα θα συγχωνευθούν σε μία. Η πρώτη είναι η Εταιρική Συμφωνία ΕΕ – Mercosur (EMPA) και η δεύτερη είναι η Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία (iTA) μεταξύ ΕΕ και Mercosur. Τι σημαίνει αυτό; Η iΤΑ είναι μία συμφωνία αυτόνομη που θα πάψει να ισχύει όταν η πλήρης ΕΜΡΑ τεθεί σε ισχύ. Αυτή η οδός επελέγη ώστε να μπορέσουν οι δύο πλευρές να απολαύσουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τις εμπορικές δεσμεύσεις που οι δύο πλευρές ανέλαβαν χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη της έγκρισης της ΕΜΡΑ από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι η μείωση των δασμών και άλλων εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο εμπορικών μπλοκ. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες της Mercosur θα καταργήσουν σταδιακά (εντός 15ετίας) τους εισαγωγικούς δασμούς στο 91% των προϊόντων της ΕΕ, ενώ η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς στο 92% των εισαγωγών από τη Mercosur. Για την ΕΕ, αυτοί που θα επωφεληθούν περισσότερο από την κατάργηση δασμών είναι οι εξαγωγείς αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων (πχ σήμερα οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα ανέρχονται σε 35%), βιομηχανικού εξοπλισμού, χημικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων κ.ά.

Για τις χώρες του Mercosur, τα βασικά οφέλη είναι η αυξημένη πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ για τα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του βοείου κρέατος, των πουλερικών, της ζάχαρης, του ρυζιού, του μελιού και της αιθανόλης. Ορισμένα προϊόντα, όπως τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, δεν ανοίγονται πλήρως στο ελεύθερο εμπόριο και θα υπάρχουν ποσοστώσεις, ώστε οι μαζικές εισαγωγές να μην επηρεάσουν τις τιμές των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Γιατί αντιδρούν τόσο πολύ οι αγρότες;

Η αντίδραση των αγροτών, ιδίως των κτηνοτρόφων βοοειδών, ήταν έντονη στη Γαλλία, στην Πολωνία, στην Ιρλανδία και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η συμφωνία θα επιτρέψει στις χώρες του Mercosur να εξάγουν 99.000 τόνους βοείου κρέατος στην ΕΕ με μειωμένο δασμό 7,5%, σε σύγκριση με τους συνήθεις δασμούς που κυμαίνονται από 40 έως 45%.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι αυτό θα ασκήσει πτωτική πίεση στις τιμές του βοείου κρέατος και θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά, καθώς οι παραγωγοί του Mercosur λειτουργούν υπό πιο χαλαρούς κανόνες για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Υποστηρίζουν επίσης ότι η συμφωνία θα ωφελήσει τους μεγάλους εξαγωγείς της Νότιας Αμερικής, ενώ θα υπονομεύσει τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ.

Ωστόσο, όταν η Επιτροπή υπέβαλε τη συμφωνία προς έγκριση τον περασμένο Σεπτέμβριο καθόρισε έναν μηχανισμό με τον οποίο θα μπορούσε να ανασταλεί η προτιμησιακή πρόσβαση της Mercosur στην ευρωπαϊκά αγορά για ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, όπως το βόειο κρέας.

Το έναυσμα για την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για τέτοιες διασφαλίσεις θα ήταν η αύξηση του όγκου των εισαγωγών ή η πτώση των τιμών κατά ένα καθορισμένο ποσοστό σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ. Το αρχικό όριο ήταν 8%, αλλά τελικώς μειώθηκε στο 5% μετά από αίτημα της Ιταλίας.

Ενδεικτική πάντως του… άγχους που υπήρχε να κατευναστούν οι αντιδράσεις των ευρωπαίων αγροτών και να προχωρήσει η συμφωνία με τη Mercosur, ήταν η πρόσφατη κίνηση της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να στείλει επιστολή στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την οποία προσφέρει πρόσβαση στα κράτη-μέλη της ΕΕ σε κονδύλια ύψους 45 δισ. ευρώ από το ταμείο έκτακτης ανάγκης (που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό) ώστε να διατεθούν στους αγρότες. Αυτά τα χρήματα είναι πέραν των σχεδόν 294 δισ. ευρώ που ήδη προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την επταετία 2028-2034.

Γιατί η Ελλάδα υποστήριξε τη συμφωνία;

Σύμφωνα με ειδικό έγγραφο της Κομισιόν που αφορά στην επίδραση της συμφωνίας στην Ελλάδα (σ.σ. η Επιτροπή δημοσίευσε τέτοια έγγραφα για όλα τα κράτη-μέλη), συνολικά μόλις 335 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν σήμερα εξαγωγές στις χώρες της Mercosur. Το 79% αυτών των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Το συνολικό εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Mercosur ανέρχεται σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εξαγωγές της Ελλάδας ανέρχονται στα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των ελληνικών εισαγωγών από τη Mercosur ανέρχεται στα 396 εκατ. ευρώ.

Το μερίδιο των αγροτικών προϊόντων που εξάγει η Ελλάδα ανέρχεται πάντως σε μόλις 34 εκατ. ευρώ. Αυτό που κυρίως επισημαίνεται από την Κομισιόν είναι ότι τα βασικά ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα και το ελαιόλαδο καλύπτονται από τη συμφωνία. Παράλληλα, στις ρήτρες που έχουν εισαχθεί στη συμφωνία καλύπτονται τα 21 ελληνικά προϊοντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), όπως πχ το ελαιόλαδο Καλαμάτας, η σταφίδα Κορίνθου, ο κρόκος Κοζάνης, η φέτα, η μαστίχα Χίου κ.ά. Σε σχέση με την προστασία της φέτας πάντως, ένα σημείο ανησυχίας είναι η 7ετής μεταβατική περίοδος για την προστασία προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη. Η ελληνική πλευρά πέτυχε ορισμένες επιπλέον διασφαλίσεις για την προστασία των εσπεριδοειδών καθώς τα εισαγόμενα εσπεριδοειδή από τη Mercosur θα έχουν αυξημένους δασμούς. Επίσης, η μείωση των δασμών σε προϊόντα όπως τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά (που σήμερα κυμαίνονται από 27% ως 35%).

Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η έγκριση της συμφωνίας;

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 28 Ιουνίου 1999. Μετά από μια διακοπή των συνομιλιών, οι διαπραγματεύσεις ξανάρχισαν το 2010. Οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις απέκτησαν νέα δυναμική το 2016 και η ΕΕ και η Mercosur ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις το 2019, μετά από νέες προσφορές για μείωση των δασμών. Τελικά, στις 6 Δεκεμβρίου 2024, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την περαιτέρω βελτίωση της συμφωνίας και την αντιμετώπιση των ανησυχιών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έπειτα από ένα χρόνο ενδοευρωπαϊκών πολιτικο-διπλωματικών αψιμαχιών, δεν κατέστη εφικτό η συμφωνία να εγκριθεί στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου, λόγω των αντιρρήσεων τόσο της Γαλλίας όσο κυρίως της ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία όμως άλλαξε ρότα πριν από την πρόσφατη ψηφοφορία στις Βρυξέλλες.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μετά από την απόφαση της περασμένης Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της Mercosur θα πρέπει να προχωρήσουν στην υπογραφή της συμφωνίας. Είναι αρκετά πιθανό ότι αυτό μπορεί να συμβεί στις αρχές της εβδομάδας (ίσως στις 12 ή στις 13 Ιανουαρίου) στην Παραγουάη. Από την πλευρά της ΕΕ, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει και αυτό την έγκρισή του, πράγμα όχι δεδομένο. Μεγάλες ενώσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των αγροτών, όπως η Copa Cogeca θα επιδιώξουν να διαμορφώσουν μέτωπο εναντίον της συμφωνίας στην Ευρωβουλή, ενώ ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ζορντάν Μπαρντελά, ηγετικό στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν προανήγγειλε νέας πρόταση μομφής εναντίον της Κομισιόν εκ μέρους της ευρωομάδας των «Πατριωτών για την Ευρώπη» στην προσεχή Ολομέλεια του σώματος στο Στρασβούργο τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Στην ίδια Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα παραπέμψουν τη συμφωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Για να εισέλθει σε πλήρη ισχύ, η συμφωνία-πλαίσιο (ΕΜΡΑ) θα πρέπει να εγκριθεί (στα σημεία που δεν άπτονται της εμπορικής πολιτικής στην οποία η Κομισιόν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα) και από τα 27 κράτη-μέλη, κάτι που είναι άγνωστο πότε θα συμβεί.

Τελικώς, ποιοι κέρδισαν και ποιοι έχασαν;

Μεγάλος χαμένος εμφανίζεται, σε πρώτη φάση, κυρίως η Γαλλία, η παραδοσιακή αγροτική δύναμη της ενωμένης Ευρώπης, αλλά και ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που υπέστη ακόμη μία σοβαρότατη πολιτική ήττα στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία θα ενισχύσει όλους τους αντιπάλους του. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι η Γερμανία, χώρα με ισχυρό εξαγωγικό τομέα ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία (οι ιθύνοντες της οποίας πίεσαν ασφυκτικά την κυβέρνηση Μερτς), τα βιομηχανικά μηχανήματα και τα χημικά, η Ισπανία που διατηρεί παραδοσιακά στενότατους δεσμούς με τη Λατινική Αμερική, αλλά και η Ιταλία, η οποία έπαιξε πολύ σωστά τα «πολιτικά χαρτιά» της, καθώς και οι σκανδιναβικές χώρες που είναι ισχυρές εξαγωγικές οικονομίες. Κερδισμένη μπορεί να θεωρηθεί και η ίδια η ΕΕ καθώς σε ένα περιβάλλον ακραίου προστατευτισμού λόγω των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ συνήψε τη μεγαλύτερη εμπορική της συμφωνία μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα εισέρχεται σε μία αγορά στην οποία η Κίνα είχε διεισδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News