Αυτό είναι το νέο θωρακισμένο «Κτήνος» του Ντόναλντ Τραμπ

«Με τι όχημα κυκλοφορεί ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ασκεί τα προεδρικά καθήκοντά του; Ποιο αυτοκίνητο είναι αυτό που τον μεταφέρει;», είναι η ερώτηση που έχει γυρίσει σε πολλά στόματα από τη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Αυτή, λοιπόν, είναι η τελευταία έκδοση της τεράστιας θωρακισμένης λιμουζίνας του προέδρου των ΗΠΑ, γνωστή ως «The Beast». Το «Κτήνος», το «Θηρίο», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών – ένας ισχυρός συμβολισμός σε τέσσερις ρόδες.

Το όχημα του Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάστηκε από την General Motors και από τη στιγμή που έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση άρχισαν οι τεχνικές αναλύσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.

Επειδή κάποια από όσα γράφηκαν όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά έχουν περάσει στη σφαίρα του μύθου και της τερατολογίας, ήρθε η στιγμή να μάθετε τι πραγματικά μπορεί να κάνει αυτό το αυτοκίνητο.

Η προεδρική λιμουζίνα, λοιπόν, διαθέτει ελαστικά που δεν κλατάρουν -τα λεγόμενα run flat- και τα τζάμια της δεν είναι απλώς αλεξίσφαιρα, αλλά μπορούν να αντέξουν διατρητικές σφαίρες.

Οι ζάντες χάλυβα που διαθέτει επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να συνεχίσει να κινείται, ενώ ο οδηγός του, αντίστοιχα, συνεχίζει να έχει τον πλήρη έλεγχό του, να στρίβει με ακρίβεια χιλιοστού.

"The Beast" – President Trump has some new wheels to get around in. His new limo is called "the beast." The Cadillac can hold about ten people, has bulletproof windows, exterior armor plating and nearly bus-size tires that can run-flat for some time. pic.twitter.com/vITgHcXWR3

— Preston Phillips (@PrestonTVNews) September 27, 2018