Σινοαμερικανικός πόλεμος: πού, πότε, πώς και ποιος θα νικήσει

Με κριτήρια Χόλιγουντ, ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μπορεί όντως να τοποθετηθεί στο σχετικά κοντινό μας 2034, όπως υποδεικνύουν με το γνωστό μυθιστόρημά τους («2034») ο ελληνοαμερικανός Τζέιμς Σταυρίδης και ο ο Ελιοτ Ακερμαν. Γιατί λέμε με κριτήρια Χόλιγουντ; Επειδή η Μέκκα της αμερικανικής κουλτούρας είναι αυτή που με το ενδιαφέρον της ή με την αδιαφορία της, αναλόγως, καταξιώνει ή «σβήνει» τους λογοτέχνες στις ΗΠΑ, τους οποίους εκεί αποκαλούν συγγραφείς pulp fiction.

Αν η ζωή φέρει νωρίτερα ή αργότερα την πολεμική αναμέτρηση των δύο πολιτικών συστημάτων με τις ίδιες παραγωγικές σχέσεις (καπιταλιστικές), αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει εκ των προτέρων το Χόλιγουντ, και ουδεμία ευθύνη φέρει. Ομως ο Σταυρίδης, ως απόστρατος ναύαρχος, μπορεί να μας διαφωτίσει για τον συσχετισμό δυνάμεων.

Ο ανταποκριτής της Corriere della Sera στο Πεκίνο Γκουίντο Σαντεβέκι μίλησε με τον Σταυρίδη για τα ρεαλιστικά δεδομένα της παρούσης. Και η παρούσα συντίθεται από τις ανησυχίες των πολιτικών επιστημόνων και των δημοσιολογούντων περί γεωπολιτικής ότι οδεύουμε προς σύγκρουση, καθώς οι σχέσεις Ουάσινγκτον – Πεκίνου θυμίζουν τον Ψυχρό Πόλεμο μεν, χωρίς όμως τον παράγοντα της «ισορροπίας τρόμου» στον οποίο οφείλουμε την αποφυγή του πυρηνικού ολέθρου κατά το παρελθόν. Οχι ότι δεν υπάρχει τρόμος και σήμερα – κάθε άλλο–, ωστόσο κρίνεται… ανισόρροπος σε σχέση με την ιστορική εμπειρία μέχρι το 1989-1991 και τη διάλυση της ΕΣΣΔ.

Ο Σταυρίδης, ο οποίος προφήτευσε ότι η Ταϊβάν θα γίνει η θρυαλλίδα της έκρηξης, υποστηρίζει ότι, στην πραγματικότητα, κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από μία γενικευμένη σύρραξη, ωστόσο υπάρχει και στην εποχή μας ένας τρόπος να την αποφύγει η ανθρωπότητα: οι ΗΠΑ πρέπει να τονίσουν στους Κινέζους ότι ο Λαϊκός Στρατός θα ηττηθεί από το Πεντάγωνο οπωσδήποτε, ότι η Κίνα είναι αυτή που θα χάσει τα περισσότερα στο τέλος.

My new novel “2034: a Novel of the Next World War” is out! Reviews have been very positive… Can be purchased at any bookstore or online. Latest review in The Hill https://t.co/WNB5UGzmaY

— stavridisj (@stavridisj) March 14, 2021