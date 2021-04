Οδεύουμε σε πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας;

Υφίσταται ή όχι η απειλή πυρηνικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας; Πόσο απέχει από την πραγματικότητα η φαντασία του Τζέιμς Σταυρίδη; Πώς είπατε, ποιος είναι ο Τζέιμς Σταυρίδης; Ο ελληνοαμερικανός απόστρατος ναύαρχος, πρώην Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο οποίος πλέον συγγράφει μυθιστορήματα. Και, ναι, στο βιβλίο του «2034», που συνυπογράφει και ο Ελιοτ Ακερμαν, περιγράφει πώς η ανθρωπότητα θα υποστεί τις συνέπειες ενός τέτοιου σινοαμερικανικού πολέμου σε 13 χρόνια από το κορονοϊκό σήμερα.

Οτι η Κίνα συμμαχεί σιωπηρώς με το Ιράν και τη Ρωσία όσο οι ναυμαχίες μαίνονται στα ανοιχτά της Ταϊβάν είναι μέρος του στόρι. Ομως, μήπως δεν είναι μόνο έμπνευση και οίστρος, και προς τα εκεί τελικά οδεύουμε (ή πλέουμε, καθ’ όσον μιλάμε για τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας).

Ο προβληματισμός του αρθρογράφου Τόμας Φρίντμαν στους New York Times δείχνει αυθεντικός, ότι πατάει πάνω σε αληθινή αγωνία. Το κείμενό του αυτό ακριβώς εξετάζει, αν τελικά θα δούμε (στιγμιαίως, έστω) τα «μανιτάρια» και πότε ακριβώς. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο Φρίντμαν ομολογεί πως έγραψε το κομμάτι του συνεπαρμένος από την ανάγνωση του «2034». Ο Σταυρίδης πάντως, ευγενής και φιλόφρων, μέσω Twitter τον ευχαρίστησε για την τιμή.

