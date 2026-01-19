Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Daily Mail: Ξεκίνησε η δίκη

Ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου η υπόθεση αγωγής του πρίγκιπα Χάρι και άλλων βρετανών επωνύμων εναντίον της Associated Newspapers, εκδότριας εταιρείας της Daily Mail, για παράνομη συλλογή πληροφοριών με μεθόδους που περιλαμβάνουν τηλεφωνικές υποκλοπές, και για παράνομη εισβολή στην ιδιωτική τους ζωή.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει πάνω από δύο μήνες και ο Χάρι έχει προγραμματιστεί να καταθέσει την Πέμπτη. Οι υπόλοιποι ενάγοντες της υπόθεσης περιλαμβάνουν τον τραγουδιστή Ελτον Τζον και τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις, τις ηθοποιούς Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σάντι Φροστ, έναν πρώην βρετανό υπουργό και μια ακτιβίστρια φυλετικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, ο πρίγκιπας και οι υπόλοιποι ενάγοντες κατηγορούν την εκδοτική εταιρεία ότι διεξήγαγε ή ανέθεσε παράνομες δραστηριότητες με σκοπό την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τη ζωή τους, για σειρά άρθρων που δημοσιεύθηκαν από το 1997 έως το 2015.

Τα γραπτά επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν σε προκαταρκτική ακρόαση τον περασμένο Μάιο αναφέρουν ότι υπήρξε «σαφής, συστηματική, και διαρκής χρήση παράνομης συλλογής πληροφοριών από ιδιωτικούς ερευνητές» τους οποίους προσέλαβε η Associated Newspapers, με «πληρωμές που εκτείνονται σε δεκαετίες» και με τη συμμετοχή στελεχών της εφημερίδας και πολυάριθμων δημοσιογράφων της.

Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ κατηγορούνται για χακάρισμα και παγίδευση τηλεφώνων, τοποθέτηση συσκευών παρακολούθησης σε αυτοκίνητα, και «blagging» –τρόπο εξαπάτησης ανθρώπων ώστε να παραδώσουν πληροφορίες– με σκοπό την απόκτηση τηλεφωνικών αριθμών, προσωπικών αρχείων και λογαριασμών.

Ο εκδοτικός όμιλος, στον οποίο ανήκουν οι εφημερίδες Daily Mail, Sunday Mail, και αρκετές άλλες που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Στην προκαταρκτική ακρόαση της περασμένης εβδομάδας, ο δικηγόρος της Associated Newspapers, Αντονι Γουάιτ, υποστήριξε ότι ορισμένοι από τους μάρτυρες των εναγόντων «δεν λένε την αλήθεια» και ότι θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία τους.

Ανακοίνωση της Associated Newspapers αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι της δεν είχαν παραγγείλει, ούτε είχαν λάβει πληροφορίες με παράνομες μεθόδους – και χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «παράλογες και αβάσιμες». Προσθέτει ότι «τα εν λόγω άρθρα, πολλά εκ των οποίων δημοσιεύθηκαν πριν από 20 ή περισσότερα χρόνια και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο καταγγελίας τότε, ήταν υπεύθυνα κείμενα, βασισμένα σε έγκυρες πηγές».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από κοινού από τις δύο νομικές ομάδες, η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Μαρτίου. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν, που έχει αναλάβει την εκδίκαση της υπόθεσης, θα εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και τα επιχειρήματα και θα εκδώσει απόφαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η υπόθεση θα ξεκινήσει με τους δικηγόρους των εναγόντων και της Associated Newspapers να παρουσιάζουν περιλήψεις των εκατέρωθεν στοιχείων της υπόθεσης. Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να καταθέσει αυτοπροσώπως στο Ανώτατο Δικαστήριο την Πέμπτη. Ο Ελτον Τζον και άλλοι ενάγοντες και μάρτυρες –μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της Φροστ, ο ηθοποιός Τζουντ Λο– θα εξετασθούν και αυτοί από τους δικηγόρους.

Οι κατηγορούμενοι ιδιωτικοί ερευνητές θα εμφανιστούν κι αυτοί στη δίκη, όπως και ο πρώην διευθυντής σύνταξης της Daily Mail, Πολ Ντέικρ, καθώς και αρκετά πρώην και νυν στελέχη και δημοσιογράφοι της Associated Newspapers.

Η υπόθεση είναι μία από τις πολλές που έχει κινήσει νομικά ο Χάρι από το 2020, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, εγκατέλειψαν τη Βρετανία, μετακομίζοντας αργότερα στο κωμόπολη Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Αρκετές εξ’ αυτών επικεντρώνονται σε κατηγορίες για παρεμβάσεις του Τύπου, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρίγκιπα, οδήγησαν στην απόφαση του ζεύγους να μετακομίσει.

Σε συνέντευξή του στην Οπρα Γουίνφρεϊ το 2021, αναφερόμενος στην μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα η οποία σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, κυνηγημένη από παπαράτσι, ο Χάρι ανέφερε ότι φοβόταν μια «επανάληψη της Ιστορίας», όπως υπενθυμίζουν οι New York Times.

Μίλησε τότε για ένα «αόρατο συμβόλαιο» μεταξύ της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και των ταμπλόιντ της χώρας, ισχυριζόμενος ότι «κυριαρχεί ένα επίπεδο ελέγχου των μελών της από τον βρετανικό Τύπο μέσω εκφοβισμού, που υπάρχει εδώ και πολλές γενιές».

Οι ιδιοκτήτες της Daily Mirror, μιας άλλης ταμπλόιντ εφημερίδας, διευθέτησαν μια υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών τον Φεβρουάριο του 2024. Στην υπόθεση αυτή, ο Χάρι έγινε ο πρώτος ανώτερος γαλαζοαίματος της Βρετανίας που κατέθεσε σε δικαστήριο από το 1891.

Τον Ιανουάριο του 2025, η News Group Newspapers του ασυτραλού μεγιστάνα του Τύπου, Ρούπερτ Μέρντοκ, συμφώνησε να καταβάλει ένα «σημαντικό» ποσό αποζημίωσης στον Χάρι για τη διευθέτηση μιας μακροχρόνιας αγωγής σχετικά με άρθρα στην εφημερίδα The Sun και στην ταμπλόιντ News of the World, η οποία έχει ήδη κλείσει εδώ και χρόνια.

Η News Group ζήτησε συγγνώμη για τη «σοβαρή παρείσφρηση» στην προσωπική ζωή του Χάρι μεταξύ 1996 και 2011, και παραδέχτηκε για πρώτη φορά παράνομες δραστηριότητες των ιδιωτικών ντετέκτιβ που εργάζονταν για την εφημερίδα The Sun, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Ο Χάρι έχασε μια άλλη, ασύνδετη με αυτές, νομική μάχη τον περασμένο Μάιο, σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση της ομάδας ασφαλείας του στη Βρετανία, η οποία υποβαθμίστηκε μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα και να μετακομίσει στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου έτους, το κυβερνητικό όργανο που είναι αρμόδιο για τις αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας ξεκίνησε μια αναθεώρηση των ρυθμίσεων προστασίας του. Η πρωτοβουλία έγινε θετικά δεκτή από τον Χάρι, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να επισκεφθεί τη Βρετανία με την οικογένειά του, μόλις αποκατασταθεί το δικαίωμά του στα βασιλικά μέτρα ασφαλείας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News