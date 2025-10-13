Κέικ καρότου με ό,τι έχει το ψυγείο

Εχω καλεσμένους στο σπίτι, αλλά φυσικά δεν έχω οργανωθεί.

Κάτι από φούρνο ή ζαχαροπλαστείο δεν παίζει στην περίπτωσή μου, διότι όλοι, μαζί με το κάλεσμα, περιμένουν να έχω φτιάξει μόνη μου κάτι…

Σπιτικό γλυκό δε θέλετε; Τι να κάνω, θα ανοίξω το ψυγείο να δω τι μπορώ να κάνω μέχρι το απόγευμα!

Ανάμεσα στα μαρούλια, το μαϊντανό και τα λεμόνια, ξεχωρίζω μια σακούλα με καρότα. Αυτό είναι! Κέικ καρότου για σήμερα.

Αμέσως αρπάζω αυγά, κανονική και καστανή ζάχαρη, βούτυρο, τα καρότα που ήταν κρυμμένα στο πίσω μέρος του ψυγείου, λίγο αλεύρι και τα απαραίτητα μπαχαρικά, που ποτέ δε λείπουν από την κουζίνα μου.

Αντικαθιστώ το τυρί κρέμα στο γλάσο με γιαούρτι, και το αποτέλεσμα είναι πιο ελαφρύ και λιγότερο γλυκό από το κλασικό αμερικάνικο που συχνά είναι κάπως λιγωτικό.

Κέικ καρότου με γλάσο γιαουρτιού

Υλικά

230γρ καρότα τριμμένα

¾ της κούπας βούτυρο

3 αυγά

½ κούπα καστανή ζάχαρη

½ κούπα κρυσταλλική ζάχαρη

1 ½ κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 με 1 ½ κουταλάκι κανέλα

μια πρέζα γαρύφαλλο

1 κουταλάκι αλάτι

Για το γλάσο

50γρ βούτυρο

4-5 κουταλιές ζάχαρη

1 κεσεδάκι γιαούρτι

λίγο τζίντζερ τριμμένο (προαιρετικά)

1-2 κουταλιές γάλα ή κρέμα γάλακτος (αν βγει πολύ σφιχτό)

Εκτέλεση

Χτυπάμε τα δύο είδη ζάχαρης με το βούτυρο στο μίξερ μέχρι να γίνουν ένα κρεμώδες μίγμα. Προσθέτουμε ένα- ένα τα αυγά, συνεχίζοντας το χτύπημα. Σ’ ένα μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι με τα υπόλοιπα στερεά υλικά και τα ρίχνουμε σιγά-σιγά στο μίγμα των αυγών.

Τέλος, βάζουμε και τα τριμμένα καρότα και ανακατεύουμε απαλά. Αδειάζουμε το κέικ σε ελαφρώς λαδωμένο ή βουτυρωμένο σκεύος και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 25’. Αφού κρυώσει καλά, διακοσμούμε το κέικ με το γλάσο.

Για το γλάσο: Χτυπάμε καλά στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το γιαούρτι και το ginger (προαιρετικά), συνεχίζοντας το χτύπημα, σε πιο χαμηλή ταχύτητα. Εάν το μίγμα βγει πολύ σφιχτό, αραιώνουμε με λίγη κρέμα γάλακτος ή γάλα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News