Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 13 – 19 Σεπτεμβρίου

EPA/FILIP SINGER

Στιγμιότυπο από την πρόβα τζενεράλε της παράστασης «ARISE Grand Show» που ήδη ανέβηκε στο Friedrichstadt-Palast του Βερολίνου. Το καρέ συμπυκνώνει σύμπασα την κουλτούρα του γερμανικού καμπαρέ: Liebe Frau, show me the way to the next whiskey bar and don't ask why – ακριβώς όπως τα ‘πε ο Μπρεχτ