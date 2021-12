Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 13-19 Δεκεμβρίου

Territorial Defence Forces/Ministry of National Defence of Poland (MON)/Handout via REUTERS

Πολωνοί στρατιωτικοί του Υγειονομικού προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν μεσανατολίτη υποψήφιο μετανάστη, που εισήλθε παράνομα στο πολωνικό έδαφος, προτού τον μετακινήσουν – πρόκειται για καρέ από τη μεθόριο με τη Λευκορωσία, όπου το πρόβλημα δεν λύθηκε ακόμη