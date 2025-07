Χωρίς τέλος οι απειλές Τραμπ: Δασμοί 50% στον χαλκό, 200% στα φάρμακα

Το ενδεχόμενο να επιβάλει πρόσθετους δασμούς ύψους 200% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, με την ελπίδα ότι θα αναγκάσει φαρμακοβιομηχανίες να εγκατασταθούν σε αμερικανικό έδαφος, εξετάζει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος την Τρίτη.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα κάτι για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Θα τους δώσουμε έναν χρόνο, ενάμιση, για να έρθουν εδώ και μετά από αυτό θα τους επιβληθούν δασμοί», είπε στο υπουργικό συμβούλιο, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και στο 200%. Ο δείκτης S&P 500 των φαρμακευτικών εταιρειών έγινε αρνητικός μετά τις δηλώσεις του, ενώ οι μετοχές των Eli Lilly & Co., Merck & Co. και Pfizer Inc. μείωσαν τα προηγούμενα κέρδη.

Ενημέρωσε, ακόμα, πως προγραμματίζει δασμούς ύψους 50% στον εισαγόμενο χαλκό, σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στην εγχώρια παραγωγή ενός μετάλλου που είναι κρίσιμης σημασίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για πολλά καταναλωτικά αγαθά αλλά και για τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Προανήγγειλε επίσης ότι θα επιβάλει δασμούς στους ημιαγωγούς και «σε ένα δυο πράγματα, μεγάλα», χωρίς να διευκρινίσει το ύψος. Δήλωσε ότι οι χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τους αποκαλούμενους «αμοιβαίους» αμερικανικούς δασμούς θα αρχίσουν να πληρώνουν την 1η Αυγούστου και ότι δεν θα δοθούν παρατάσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέβαλε την επιβολή υψηλών δασμών σε εμπορικούς εταίρους από την 9η Ιουλίου για την 1η Αυγούστου. «Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή μέχρι αυτήν την ημερομηνία και δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Με άλλα λόγια, όλα τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν από την 1η Αυγούστου 2025 – Δεν θα δοθούν παρατάσεις», είχε γράψει σε ανάρτηση στο Truth Social. Ωστόσο, τη Δευτέρα δήλωσε ότι ενδέχεται να καθυστερήσει την επιβολή που σχεδιάζει για αρκετές χώρες, πέραν της νέας προθεσμίας της 1ης Αυγούστου που έθεσε. Ερωτηθείς αν η νέα ημερομηνία είναι σταθερή, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Θα έλεγα σταθερή, αλλά όχι 100%».

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο «πιθανότατα» μέσα στις επόμενες δύο ημέρες θα στείλει στην Ευρωπαϊκή Ενωση την επιστολή με την οποία θα ανακοινώνει τους δασμούς που θα πρέπει να καταβάλουν οι ευρωπαϊκές χώρες για να κάνουν εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, σχολίασε ότι η Ευρώπη «μας αντιμετωπίζει πολύ ωραία» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αναφορικά με τα μέλη της ομάδας BRICS των αναπτυσσόμενων χωρών, είπε ότι «πολύ σύντομα» θα τους επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί ύψους 10%.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει έως τώρα έσοδα περίπου 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς που έχουν επιβάλλει φέτος.

Οπως μετέδωσε το Reuters, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι τα έσοδα από τους δασμούς για το σύνολο του έτους μπορούν να φτάσουν ως και τα 300 δισ. δολάρια. Σημειώνεται, ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι κατέγραψε έσοδα 23 δισ. δολαρίων από δασμούς για τον μήνα Μάιο. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 17 δισ. δολαρίων, ή 270%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίπτωση της Κίνας, δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει φερθεί πολύ δίκαια στη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία και ότι οι σχέσεις του με τη χώρα είναι καλές το τελευταίο διάστημα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News