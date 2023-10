Χωρίς ρεύμα η Γάζα ενώ ετοιμάζεται η χερσαία επίθεση των Ισραηλινών

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχιζόταν την Τετάρτη ο κύκλος αίματος στο Ισραήλ και τη Γάζα μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

Σε μία εξέλιξη που έγινε γνωστή το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην τρομοκρατική οργάνωση που διοικεί τη Γάζα, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή διακόπηκε αφού ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα σταμάτησε να λειτουργεί.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Ενέργειας, Τάφερ Μέλχεμ, είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Voice of Palestine πως ο σταθμός θα εξαντλούσε τα καύσιμά του σε δέκα με δώδεκα ώρες.

Το Ισραήλ διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του «ολικού αποκλεισμού» που επέβαλε στον θύλακα σε αντίποινα για τη μαζική εισβολή ενόπλων της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Η πολιορκία της Γάζας περιλαμβάνει, επίσης, τη διακοπή στις προμήθειες καυσίμων, τροφίμων, νερού και άλλων αγαθών. Η συγκεκριμένη ενέργεια καταδικάστηκε από την πρώτη στιγμή από τον ΟΗΕ.

Η διακοπή ρεύματος στην πυκνοκατοικημένη περιοχή συνεπάγεται ότι οι κάτοικοί της θα βασίζονται σε γεννήτριες για ηλεκτρική ενέργεια, εάν έχουν τα καύσιμα για να τις λειτουργήσουν, σύμφωνα με το BBC.

Επισημαίνεται ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να κλιμακώσει την απάντησή του στην επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς προχωρώντας σε χερσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε την Τρίτη τη στήριξη των ΗΠΑ προς τη χώρα, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη στο Fox News, ανέφερε ότι η χερσαία εισβολή στον παλαιστινιακό θύλακα είναι προ των πυλών. «Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα», δήλωσε.

BREAKING: Israeli military spokesperson tells Fox News 'we are preparing to enter Gaza'

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 11, 2023