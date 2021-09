«Βράζουν» με Ελπιδοφόρο: Ακύρωσε τη συνάντησή τους ο Αναστασιάδης – Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης

Παρά τις προειδοποιήσεις διά της διπλωματικής οδού ότι η παρουσία του θα γινόταν αμέσως αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από τον Ερντογάν και τα ανδρείκελά του στη κατεχόμενη Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επέλεξε τελικά να παραστεί στα εγκαίνια του «Τουρκικού Σπιτιού» (ουρανοξύστη), στη Νέα Υόρκη, και να φωτογραφηθεί δίπλα στον τούρκο πρόεδρο και τον κατοχικό ηγέτη του Αττίλα, κόβοντας μάλιστα μαζί τους την κορδέλα των εγκαινίων.

Η εμφάνιση του κ. Ελπιδοφόρου προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, τόσο στην ελληνική όσο και την κυπριακή ομογένεια, αλλά και στην αρμενική κοινότητα, με την κορυφαία οργάνωση ΑΝCA να «απαντά» με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Ελπιδοφόρος είχε ενημερωθεί σχετικά από το υπουργείο Εξωτερικών για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η παρουσία του στη φιέστα του Ερντογάν. Με το που έγινε άλλωστε επισήμως γνωστό ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα πήγαινε στα εγκαίνια του ουρανοξύστη του Ερντογάν, οι γενικοί πρόξενοι της Ελλάδας και της Κύπρου αρνήθηκαν να παραστούν σε εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής την προηγούμενη ημέρα.

«Δυστυχώς, ο κ. Ελπιδοφόρος επέλεξε για μία ακόμη φορά να προκαλέσει τα πατριωτικά αισθήματα της Ομογένειας και να παραστεί σε μία φιέστα του Ερντογάν», ήταν το σχόλιο από διπλωματικές πηγές για την απόφαση του Αρχιεπισκόπου να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις,

Οξύτερη ήταν η αντίδραση από την αρμενική οργάνωση ANCA: «Με το κατεστημένο της Ουάσιγκτον να του έχει γυρίσει πλάτη (τα γεράκια, τα περιστέρια και όλοι ενδιάμεσα) –και ενώ αναζητά απεγνωσμένα συμμάχους– ο Ερντογάν στρατολογεί διπλωμάτες από το Αζερμπαϊτζάν, εκπροσώπους της παράνομης τουρκικής κατοχικής δύναμης στην Κύπρο και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία για αυτή τη σκηνοθετημένη φωτογραφία στη Νέα Υόρκη», έγραψε σε ανάρτησή της στο Τwitter.

Το θέμα ωστόσο εξέλαβε ευρύτερες διαστάσεις, καθώς σε ένδειξη αποδοκιμασίας της στάσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00 της Τετάρτης, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με τον κύπριο πρόεδρο όμως να επικαλείται τελικά το «βεβαρημένο του πρόγραμμα» για να ακυρώσει το τετ α τετ στη σκιά της φωτογράφησης του κ. Ελπιδοφόρου δίπλα στον κατοχικό ηγέτη και «κήρυκα» των δύο χωριστών κρατών στην Κύπρο, Ερσίν Τατάρ.

«Δεν μπορώ να τον συναντήσω όταν μια μέρα πριν ήταν σε φιέστα με τον επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων», φέρεται να είπε σε συνεργάτες του ο Νίκος Αναστασιάδης.

Οπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η απόφαση Αναστασιάδη έρχεται σε συνέχεια των έντονων αντιδράσεων κυπριακών ομογενειακών οργανώσεων, ενώ το ίδιο φέρεται να έχει αποφασίσει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που φτάνει στη Νέα Υόρκη το απόγευμα.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (24.09.2021). Είναι όμως εξαιρετικά αβέβαιο αν θα γίνει, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν προς το παρόν ότι η Αθήνα δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και διαψεύδει την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ελπιδοφόρου.

Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επιχείρησε να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις που προκάλεσε η παρουσία του δίπλα στους εκπροσώπους του Αττίλα με ένα tweet όπου αναφέρει «την επιμονή του για την ανάδειξη της βαρύνουσας σημασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία»…

