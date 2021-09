Ερντογάν: Να μην αγνοούν την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή

Τις τουρκικές απαιτήσεις για την Ανατολική Μεσόγειο πρόβαλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Είναι επιτακτική ανάγκη να εγκαταλειφθεί η νοοτροπία που θέλει να αγνοείται η θέση της Τουρκίας, διότι, όπως ισχυρίστηκε, η χώρα του έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Αγνωστο βέβαια πώς έκανε τη μέτρηση…

It is imperative to abandon mentality that ignores Turkey, which has longest coast in Eastern Mediterranean, Turkish President Erdogan told UN General Assembly pic.twitter.com/tiQOjUoxlR

