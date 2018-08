Ο Ερντογάν εκλιπαρεί τους Τούρκους: Βγάλτε τα δολάρια από τα στρώματα, αγοράστε λίρες

Υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κλισέ στον κόσμο των οικονομικών: Οταν μια χώρα βάλλεται οικονομικά, όπως συμβαίνει τώρα με την Τουρκία, καλείται ο ηγέτης της «να πει αυτό που θέλουν να ακούσουν οι αγορές», δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα ανάταξης της οικονομίας, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, αναδιαμόρφωση επιτοκίων κλπ.

Αυτά τα μέτρα δεν άκουσαν την Παρασκευή από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, αντιθέτως, στο πολυαναμενόμενο μήνυμά του τα έβαλε με τους διεθνείς κερδοσκόπους, μίλησε για «πόλεμο» που δέχεται η Τουρκία και έφθασε στο σημείο να ζητήσει από τους πολίτες να να εξαργυρώσουν το όποιο σκληρό συνάλλαγμα έχουν κάτω από τα στρώματα για να σώσουν την τουρκική λίρα.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η τουρκική λίρα να καταρρεύσει στα επίπεδα ρεκόρ που είχε ήδη πέσει νωρίς το πρωί. Και κατά τα φαινόμενα έπεται συνέχεια.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επέλεξε για τις ανακοινώσεις τη μικρή πόλη Μπαϊμπούρτ, από την οποία κατάγεται ο επικεφαλής της διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Τουρκίας Νατζί Αγκμπάλ. Οχι τυχαία, στην πόλη ο Ερντογάν συγκέντρωσε πάνω από το 80% στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.

Εδειξε καταρχάς ανυποχώρητος: «Δεν θα χάσουμε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο», είπε στο πλήθος και μίλησε για εθνική μάχη που πρέπει να δοθεί και -φυσικά- να κερδηθεί.

Αντί όμως να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα, ζήτησε από τους Τούρκους να πωλήσουν όσες οικονομίες έχουν κάτω από το στρώμα σε συνάλλαγμα (δολάρια και ευρώ) για να αγοράσουν λίρες και να στηρίξουν το τουρκικό νόμισμα. Αυτή θα είναι η πιο αποτελεσματική απάντηση στη Δύση, είπε, αν και δεν θα το υποστήριζαν όλοι οι οικονομολόγοι αυτό.

Ο τούρκος πρόεδρος, σε μια προεκλογικού τύπου ομιλία, εξήγησε πολλές φορές ότι αυτό είναι μια εθνική μάχη: «Η ευθύνη μας είναι με τον Αχμέτ, όχι τον Χανς και τον Τζορτζ», είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για μια οικονομική επίθεση κατά της Τουρκίας που οφείλεται σε «μικρές διαφορές απόψεων» με συγκεκριμένες δυνάμεις, σε σημείο που κατέστησε την επανόρθωση των σχέσεων σχεδόν αδύνατη.

Απευθυνόμενος στα «λόμπι των επιτοκίων», είπε ότι «δεν θα βγάλετε λεφτά στην πλάτη αυτού του έθνους, δεν θα γονατίσετε το έθνος». Προσέθεσε μάλιστα χωρίς να γίνει πολύ σαφής, ότι η Τουρκία εργάζεται πάνω σε εναλλακτικές, όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και «κάποιες ευρωπαϊκές χώρες».

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση και καθόλου ενθαρρυντική.

Η τουρκική λίρα, που είχε ανοίξει την Παρασκευή με πτώση πάνω από 13% έχασε τα κέρδη που είχε αποκομίσει μέσα στην ημέρα και κατρακυλούσε συνεχώς όσο μιλούσε ο πρόεδρος.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018