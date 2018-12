Βεντέτα του Αντετοκούνμπο με τον Τούρκο Ενές Καντέρ [video]

Ισως να ήταν η απόγνωση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ασταμάτητος απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς. Πέτυχε 31 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουν, έδωσε οκτώ ασίστ και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην εμφατική νίκη με 112-96 (το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι του Giannis απέναντι στην ομάδα της Νέας Υόρκης με πάνω από 30 πόντους).

Πώς να σταματήσεις το Greek Freak; Μόνο με ένα πολύ σκληρό φάουλ!

Αυτό έκανε ο Ενές Καντέρ, o τούρκος σέντερ των Νικς και ήταν τόσο σκληρό σε βαθμό που ο έλληνας σταρ του ΝΒΑ σηκώθηκε και του ζήτησε τον λόγο. Ο 26χρονος Τούρκος ανταπέδωσε τα σκληρά λόγια.

Enes Kanter and Giannis Antetokounmpo get INTO IT! pic.twitter.com/DeOuU8Viig

Τελικά οι διαιτητές απέβαλαν τον Καντέρ, ο οποίος μάλιστα δεν το είχε καταλάβει και το έμαθε στο τέλος του αγώνα!

Δημοσιογράφος τού ζήτησε να σχολιάσει τη δεύτερη τεχνική ποινή που δέχθηκε και εκείνος έκπληκτος απάντησε: «Δέχθηκα 2η τεχνική ποινή; Αποβλήθηκα; Ουάου, Γιατί, τι έκανα; Αλήθεια αποβλήθηκα; Γιατί, τι έκανα; Υποθέτω ότι πρέπει να σέβεσαι τους διαιτητές, αλλά αποβλήθηκα; Εννοώ, έκανα ράμματα στο μάτι μου, αλλά αποβλήθηκα. Εντάξει, ωραία!».

Enes Kanter learned AFTER the game that he was ejected following his altercation with Giannis. pic.twitter.com/HzTeT56LZL

