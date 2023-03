US Εuropean Command: Iδού πώς χτύπησαν οι Ρώσοι το MQ-9 Reaper [βίντεο]

Βίντεο από τη στιγμή που το ρωσικό μαχητικό Su-27 συκρούεται στον αέρα με το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού (US European Command), ως απάντηση στον ισχυρισμό της Μόσχας ότι τα μαχητικά της δεν παρενόχλησαν ούτε και χτύπησαν ή προκάλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη συντριβή του UAV (unmanned aerial vehicle).

Στο βίντεο διακρίνεται το ρωσικό μαχητικό να ρίχνει εσκεμμένα τα καύσιμά του στο MQ-9. Στη συνέχεια το βίντεο διακόπτεται προς στιγμή λόγω της σύγκρουσης και αμέσως μετά η εικόνα επανέρχεται, με εμφανή πια τη ζημιά στον έλικα του UAV.

H εμπλοκή στον αέρα των ρωσικών μαχητικών με τον αμερικανικό UAV, διήρκεσε συνολικά 30-40 λεπτά.

Στο βίντεο που παρουσίασαν την Πέμπτη οι Αμερικανοί, φαίνεται καθαρά το ρωσικό Sukhoi SU-27 να πλησιάζει το MQ-9 και να του ρίχνει καύσιμα για να το αναχαιτίσει.

Το ρωσικό αεροσκάφος κάνει ένα ακόμη πέρασμα δίπλα από το αμερικανικό, ρίχνοντας και πάλι καύσιμα.

Στη συνέχεια το βίντεο από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διακόπτεται, καθώς το ρωσικό μαχητικό συγκρούεται με το MQ-9 Reaper, προκαλώντας του ζημιά στον έλικα. Η Ρωσία – σημειώνεται- έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι υπήρξε σύγκρουση.

Οταν επανέρχεται η εικόνα, ο έλικας του UAV είναι εμφανώς κατεστραμμένος από τη σύγκρουση.

Με τον έλικα εκτός λειτουργίας, οι χειριστές του αμερικανικού drone το πέταξαν ουσιαστικά ως ανεμόπτερο οδηγώντας το σε ελεγχόμενη πτώση στα διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κριμαίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων στο CNN, οι χειριστές πρόλαβαν και έσβησαν εγκαίρως το ευαίσθητο λογισμικό του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ώστε να μη πέσει στα χέρια των Ρώσων.

Την Τετάρτη, ο συντονιστής επικοινωνίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι δήλωσε στο “CNN This Morning” ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν είχε ανακτηθεί και ότι δεν «ήταν σίγουρος» ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να το ανασύρουν.

Απο την πλευρά της, η Μόσχα διεμήνυσε ότι θα επιχειρούσε να ανακτήσει τα συντρίμμια του ΜQ-9 και κατά πληροφορίες έχει ήδη εντοπίσει και φθάσει στο σημείο συντριβής του στη Μαύρη Θάλασσα (δείτε κάτω ένα από τα σχετικά tweets).

The Russian Navy has reached the Crash Site of the U.S. Air Force MQ-9 Surveillance Drone that was downed yesterday over the Black Sea; according to reports Recovery Operations are currently ongoing. pic.twitter.com/v4gYPZrCf9

— OSINTdefender (@sentdefender) March 16, 2023