NASA: Αυτή είναι η νέα στολή για βόλτες στη Σελήνη – αλλά όχι… ακριβώς

Οι ογκώδεις, φουσκωτές λευκές στολές που φορούσαν ο Νιλ Αρμστρονγκ και οι αστροναύτες του προγράμματος Apollo, πριν από μισό αιώνα, είναι πια εκτός μόδας.

Η… σεληνιακή haute couture απαιτεί πλέον κάτι πιο ευκολοφόρετο και άνετο, που να ταιριάζει τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο σώμα, κάτι που δεν απασχολούσε τους διαστημικούς… μόδιστρους της δεκαετίας του ’60 και του ’70, καθώς και οι 12 αστροναύτες στις αποστολές Apollo, από το 1969 έως το ’72, ήταν λευκοί άνδρες.

Η NASA παρουσίασε στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον το πρωτότυπο για τη νέα διαστημική στολή της επόμενης γενιάς, ειδικά προσαρμοσμένη για τους πρώτους αστροναύτες που αναμένεται να επιστρέψουν στην επιφάνεια της Σελήνης τα επόμενα χρόνια.

Την έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει η εταιρεία Axiom Space, που εδρεύει στο Τέξας. Η εταιρεία έχει αναλάβει τις στολές για το πρόγραμμα Artemis, που θα φέρει ξανά ανθρώπους στο φεγγάρι.

Τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη επιτυχής πτήση στο Διάστημα της αποστολής Artemis 1, που πήγε μέχρι τη Σελήνη και επέστρεψε χωρίς πλήρωμα.

Η αποστολή Artemis 2, που θα έχει τετραμελές πλήρωμα, αναμένεται να πραγματοποιήσει το ταξίδι της το 2024, χωρίς προσσελήνωση. Θα είναι η τελευταία δοκιμή πριν από την επιστροφή στη Σελήνη, που έχει προγραμματιστεί πριν από τα τέλη της δεκαετίας.

Η αμερικανική και η καναδική διαστημική υπηρεσία θα ανακοινώσουν σύντομα τα ονόματα του πληρώματος. Η NASA έχει δεσμευτεί ότι αυτή τη φορά, τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος δεν θα είναι λευκό, ενώ ανάμεσα στους αστροναύτες που θα πατήσουν σεληνιακό έδαφος, θα είναι και μία γυναίκα.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία σεληνιακής βάσης που θα συμβάλει στην πρώτη αποστολή ανθρώπων στον Αρη.

«Οι νέες στολές θα δώσουν την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να εξερευνήσουν τη Σελήνη και να πραγματοποιήσουν επιστημονικά πειράματα στην επιφάνειά της», δήλωσε ο Μπιλ Νέλσον, επικεφαλής της NASA.

Axiom Space is #BuildingforBeyond by developing @NASA next-generation astronaut spacesuits. The #AxEMU will support the Artemis III lunar mission, as well as future customers on Axiom Station. See the big reveal LIVE Wednesday 9:30 CT https://t.co/8V9NbPrbGB#BuildingHistory pic.twitter.com/OiZiZ2Uk77

— Axiom Space (@Axiom_Space) March 14, 2023